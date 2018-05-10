Путина просят посадить Тулеева за гибель детей в "Зимней вишне"

Кемеровчанин Игорь Востриков, который потерял всю семью при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", провел пресс-конференцию в пресс–центре НСН, посвященную итогам личного расследования инцидента. Он заявил, что весомая часть вины за произошедшее лежит на администрации Кемерово.



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