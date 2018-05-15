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Регионы

Безумные регионы: "ростовские бабушки" убили подругу чайником

Фото: GLOBAL LOOK press/DanitaDelimont.com
Геноцид собак в Приморье, убийство чайником в Ростовской области и пивной фонтан в Татарстане. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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Свалку трупов домашних животных обнаружили жители приморского города Артем. Кладбище нашли дети, игравшие на заброшенной стройке. Трупы кошек и собак разбросаны не только на улице, но и в недостроенном здании. Животные, вероятнее всего, были убиты – некоторые трупы завернуты в тряпки, другие уложены в сумки. Новость вызвала переполох среди зоозащитников. Среди версий, которые обсуждает общественность – деятельность живодеров или расположенного поблизости приюта, передает Newizv.

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12 лет колонии за убийство чайником – такой вердикт вынес суд в Ростовской области. Две пожилые жительницы Таганрога – 65 и 72 лет - проникли в дом своей знакомой. Они предложили 78-летней женщине помощь по хозяйству. Однако занялись бабушки-разбойницы вовсе не домашними делами: они избили хозяйку дома чайником, после чего ее задушили. Затем старушки прихватили три тысячи рублей и отправились восвояси. Но скрыться от следствия им не удалось, сообщает Rostovgazeta.

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Автор: Андрей Евлампиев15 мая 2018, 19:54

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