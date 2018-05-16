Потерявший семью при пожаре Востриков решил пойти в политику

Предприниматель из Кемерово Игорь Востриков, у которого при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" погибли трое детей, жена и сестра, принял решение участвовать в праймериз. Его фамилия включена в списки кандидатов в депутаты на сайте предстоящих дебатов.

Голосование проводится по выборам в Совет народных депутатов Кемеровской области. Востриков значится в списке как беспартийный.

Согласно опубликованным данным, мужчина окончил Кузбасский государственный технический университет. Получил квалификацию инженера по специальности "машины и аппараты химических производств", передает телеканал "360".

Указано, что кемеровчанин имеет ИП, которое занимается розничной торговлей в нестационарных объектах и на рынках.

Дебаты начнутся 19 мая. Предварительное голосование намечено на 3 июня.

Трагедия в "Зимней вишне" в Кемерово произошла 25 марта. Пожар унес десятки жизней. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы и детские комнаты.

Следствие выяснило, что в торговом центре не работала автоматическая пожарная сигнализация. Исправная принудительная система оповещения после начала возгорания не была включена сотрудниками.

По факту трагедии возбуждено несколько уголовных дел. Как писали Dni.Ru, губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку.