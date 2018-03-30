Потерявшего семью Вострикова затравили из-за предательства

После того, как кемеровчанин Игорь Востриков, у которого в ТЦ "Зимняя вишня" сгорела семья, пообщался с губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, в Сети на него обрушилась волна критики. Россияне обвиняют мужчину в том, что он якобы "продался" региональным властям, изменив свою позицию о деталях трагедии.

У Вострикова погибли 25 марта жена, двое сыновей, дочь и младшая сестра. Сначала он был одним из главных критиков местной власти, однако потом поменял видение ситуации. Многие сочли это предательством.

В частности, на YouTube-канале "LIFE Новости" под видеозаписью "Откровения потерявшего всю семью в пожаре Кемерово" пользователи Сети разразились негодованием относительно поведения кемеровчанина и оставили массу гневных комментариев, буквально затравив мужчину.

"Как можно таким продажным быть... Вся страна же рыдала вместе с ним! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "А он, даже еще не успел похоронить семью свою, уже отвернулся от них... Он же даже не говорит о них... о своей семье... Только о власть имущих...", "Позорище. Сначала один человек, сейчас совершенно другой", "Да уже ты прославился своим интервью! У тебя никто не виноват оказался! Детей продали!!! Подставной?﻿", "Зачем ты это делаешь? Зачем ты оправдываешь администрацию вашего города?", "Просто стыд... не хочется в это верить, что ты продался", – возмущается народ. Однако нашлись и те, кто поддержал Игоря Вострикова. "Отстаньте от него. Революционера что ли в нем увидели? А он не оправдал ваших надежд. Идите и мутите перемены, или вы хотите чужими руками все сделать?﻿" – вступилась за мужчину одна из комментаторов.

Ранее Игорь Востриков сообщил, что был на встрече с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым: "Мы вчера разобрались и сегодня с Аманом Гумировичем поговорили. Действительно, во многом вразумил по поводу того, кого из меня хотят сделать".

Напомним, страшный пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека. Возбуждено уголовное дело по трем статьям.