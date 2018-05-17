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Регионы

Безумные регионы: "Почта России" отправила 16 килограммов наркотиков в Екатеринбург

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Гонки на автокране в Ростовской области, смерть на ложе любви в Башкирии и битва на топорах в Тюмени. Обзор региональных новостей от Dni.Ru
прочитано 587 раз

"Мэр, купающийся в нефти" найден мертвым в городке Излучинск в Ханты-Мансийском автономном округе. Тело 47-летнего Алексея Кудрика обнаружили в гаражном кооперативе. Рядом с трупом градоначальника найдено огнестрельное оружие. По предварительной версии, мужчина покончил с собой. На своем посту Кудрик находился с 2010-го. Известность мэр Излучинска получил весной прошлого года. В соцсети он выложил фотографию, где возлежит в ванной, наполненной черной жидкостью. Пользователи предположили, что мэр купается в нефти, напоминает Newizv.

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Гонки на автокране устроил житель станицы Кривянской в Ростовской области. По данным регионального который УМВД, подозреваемый знал, где находятся ключи от автокрана КамАЗ и угнал его. Проехав километр, гонщик врезался в припаркованный ЗИЛ и перевернулся. Мало того, что мужчина был пьян - у него даже не было прав. Возбуждено уголовное дело, пишет Rostovgazeta.

Еще один любитель гонок обнаружился в Павловском районе Нижегородской области. Ему составили компанию сотрудники ДПС. Нарушитель пытался скрыться от них на автомобиле без регистрационных знаков. Во время погони за 59-летним водителем инспекторы ГИБДД применили табельное оружие, прострелив задние колеса "болида". Любитель быстрой езды (который, как позже выяснилось, был пьян) съехал в овраг и застрял в ручье. Составлены протоколы об административном нарушении, передает NewsNN.

Уголовное дело о незаконном лишении свободы заведено в отношении жителя Менделеевска в Татарстане.  26-летний Азат Аманов в своем гараже приятно проводил время в обществе бутылки и знакомого. Мимо проходили пятеро подростков 13-16 лет, в том числе 2 девочки. Аманов пригласил их в гараж, а затем запер на ключ. Подростки попросили открыть ворота, но подозреваемых отказался это сделать, чем довел детей до слез. Выпустил он их только через полтора часа. Подростки рассказали обо всем родителям, те обратились в полицию, сообщает Inkazan.

Битва в лучших традициях реконструкторов разыгралась на улице Ямской в Тюмени. Конфликт произошел между водителями автомобилей "Mercedes" и "Lada". Водитель иномарки стоял на светофоре в среднем ряду трехполосной дороги. Крайняя левая полоса была свободна для движения. Именно по ней ехала "Lada Granta". Тут водитель иномарки зачем-то открыл дверь и едва не задел шедевр российского автопрома. Это его так рассердило, что он вышел из автомобиля и пнул проезжавшую машину. И, видимо, еще больше расстроился, когда владелец "Lada Granta" покинул кабину с топором в руках, передает Nashgorod.

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Пять посылок с метамфетамином, упакованным в детские игрушки, поступили в отделения "Почты России" в Москве и Екатеринбурге. "Подарки" прибыли из из Германии, общий вес запрещенных веществ составил 16 килограммов.  Подозрительные посылки были обнаружены в сортировочном центре столицы России с помощью рентгеновского оборудования. За посылкой в Екатеринбурге пришел 33-летний местный житель, пишет Tagilcity.

Виновным в семи эпизодах мошенничества признал Камышинский городской суд 62-летнего председателя городского профсоюза работников народного образования Валерия Радченко. Профсоюзный лидер обещал своим жертвам содействие в улучшении жилищных условий и получении льготных путевок в санатории и детские лагеря. Ни квартир, ни путевок потсрадавшие так и не дождались – при этом заплатили защитнику прав трудового народа от 20 до 114 тысяч рублей. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, а также взыскал ущерб в пользу потерпевших, передает агентство "Новости Волгограда".

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Житель Стерлитамака в Башкирии обвинен в убийстве 34-летней женщины. Преступление произошло в ночь с 15 на 16 мая. Мужчина пригласил к себе домой незнакомую женщину, которая оказалась жительницей Казани. Новые знакомые слегка выпили и решили заняться любовью. После чего дама сообщила партнеру, что больна "неизлечимой инфекцией". Новость вывела героя-любовника из себя, он схватил нож и нанес подруге два удара. Женщина скончалась на месте, сообщает  ToDay News Ufa.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2018, 21:12

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