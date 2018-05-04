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Регионы

Безумные регионы: в Татарстане педофил совратил 56 детей

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Житель Тюмени выиграл в лотерею почти 4,5 миллиона рублей, а в Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием. Обзор региональных новостей от Dni.Ru. 
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Спортивный самолет упал в Оку в Нижегородской области. Двое находившихся на борту живы. "16:50 поступило сообщение, что в реку упал легкомоторный спортивный самолет. Около поселка Дачный в Дзержинске. По предварительной информации, двое мужчин были спасены местными жителями. Погибших и пострадавших нет", -цитирует собеседника в ГУ МЧС по региону Newsnn.

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Из-за аномальной жары в Туле пришлось прервать репетицию парада Победы. Около 40 юношей и девушек, в том числе кадетов Суворовского училища почувствовали недомогание. Троих человек увезли в больницу, сообщает Newizv. Столбики термометров 2 мая достигали 30 градусов тепла.

Полиция Ростовской области проводит проверку по сообщению об избиении 20-летнего студента Южного федерального университета до состояния комы. Двое злоумышленников напали на него ночью у общежития в переулке Днепровском. Медики диагностировали у парня множественные переломы, также ему удалили селезенку и почку. По словам знакомых пострадавшего, молодой человек стал жертвой ради наживы, передает Rostovgazeta.

В Татарстане 33-летний житель Альметьевска совратил 56 детей. Его признали виновным в совершении действий против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Он создал две фейковых страницы в социальных сетях от лица 11-летней девочки и 14-летнего мальчика. С их помощью мужчина знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. Через интернет обвиняемый совершал в отношении детей действия сексуального характера, уговаривая их снимать себя на фото– и видеокамеру. После получения материалов, педофил угрожал распространением фото и видео и требовал присылать ему новые записи или встречаться с ним. Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает Inkazan.

Жителю Тюмени достался счастливый лотерейный билет с выигрышем почти в 4,5 миллиона рублей, передает Nashgorod. Счастливчик получил крупную сумму денег, купив лотерейный билет "Столото". Это рекордный выигрыш в лотерею среди победителей областного центра на текущий год.

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev

В Омске семья едва не сгорела заживо в дачном доме. Пожар произошел ночью, 4 мая. Росгвардейцы возвращались с объезда территории оного из СНТ. Силовики выехали на Окружную дорогу и увидели, как густой дым валит со стороны другого дачного кооператива. Они вбежали в дом и обнаружили в нем двоих супругов, которые только проснулись. Мужчина пытался спасти имущество, а женщина искала в дыму документы, передает "Город55". Как оказалось, погорельцы не знали, как вызвать пожарных с сотового телефона. МЧС на место случившегося вызвал один из силовиков. Дом сгорел полностью. По предварительной версии, возгорание возникло из-за нарушений при эксплуатации печи.

Ювелирные украшения на 95 тысяч рублей украл у 43-летней ижевчанки друг ее сына. За них он выручил в ломбарде чуть больше 40 тысяч рублей, сообщает Udm-info. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. "Кража, совершенная в крупном размере". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: GLOBAL LOOK press/Vadim Nekrasov

Водитель ВАЗа сбил мужчину на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле, пишет TagilCity. По информации отдела пропаганды ГИБДД, местный житель переходил дорогу со стороны улицы Окунева в сторону улицы Юности. В результате ДТП пострадавший пешеход был госпитализирован с диагнозом черепно-мозговая травма. Автомобиль получил механические повреждения. Водитель ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

В центре Волгограда сын-алкоголик зарезал пожилую мать, передает Novostivolgograda. Трагические события случились в одной из квартир дома по ул. Коммунистическая. 52-летняя женщина и ее 32-летний сын решили устроить застолье с большим количеством спиртного. Допились они до того, что стали скандалить и предъявлять друг другу взаимные претензии. Внезапно мужчина выхватил складной нож и нанес женщине травмы, несовместимые с жизнью. Убийца покинул квартиру, но был по горячим следам задержан сотрудниками отдела полиции №4 и передан следователям. По словам следователей, о содеянном он сильно сожалеет.

В Уфе обнаружили новый эпизод в деле о мошенничестве с кредитованием, сообщает Mkset. Выяснилось, что 38-летний учредитель и директор организации по микрофинансированию населения завладел земельным участком уфимки под предлогом обеспечения возврата долга, нанеся ущерб в 560 тысяч рублей. Об этом стало известно в ходе расследования уголовного дела, в котором из-за злоумышленников 14 граждан потеряли более 76 миллионов рублей.

В Уфе местный житель попался при передаче наркотиков в СИЗО. В феврале этого года мужчина купил наркотики, поместил их в тапочки и принес в следственный изолятор для передачи арестованному другу. При попытке передачи запрещенного вещества он был задержан. Обвиняемый признал свою вину, пишет ToDay News Ufa.  

Автор: Валерия Нарская4 мая 2018, 19:36

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