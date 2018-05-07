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Регионы

Безумные регионы: тюменский школьник напугал вора и забрал назад украденное

Фото: pixabay.com
В Саратове на митинге полицейские задержали ребенка, а под Ростовом наркоман пытался изнасиловать школьницу. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.  
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В нижегородском кафе "Войлок" произошел пожар, передает Newsnn.Огонь вспыхнул в складских помещениях. Все находящиеся в здании люди эвакуировались самостоятельно. Для тушения пожара на место прибыли 48 человек и 11 единиц техники. Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание – на это ушло три минуты. В огне никто не пострадал.

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На митинге в Саратове полиция задержала 12-летнего мальчика. Остается загадкой, чем молодой человек угрожал безопасности города. Может быть тем, что критиковал губернатора, сообщает Newizv.Спустя примерно час после задержания ребенка в отделение полиции прибыл его отец. Полицейские составили на мужчину административный протокол по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Сразу после этого юный оппозиционер покинул участок вместе с отцом.

Наркоман под Ростовом попытался изнасиловать школьницу, передает Rostovgazeta. Задержанный 22-летний житель Дубовского района пробрался в чужой дом и хотел изнасиловать 11-летнюю девочку. По данным следствия, мужчина находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. По факту произошедшего завели уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.

В Казани лжериелтор похитила у клиентов почти пять миллионов рублей, сообщает Inkazan. Женщина предлагала приобрести в собственность земельные участки в селе Гильдеево и деревне Куюки Пестречинского района Татарстана. Под видом риелторских услуг она украла у 13 клиентов 4,8 миллионов рублей. Злоумышленница полностью признала свою вину и частично возместила 980 тысяч рублей ущерба. Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Школьник из Тюмени защитил женщину от нападения разбойника и вернул украденную сумку, передает Nashgorod. Местная жительница возвращалась с работы, в ее сумке находились лотерейные билеты общей стоимостью 40 тысяч рублей, а также выручка от продажи билетов в 16 тысяч. Внезапно на тюменку напал мужчина, брызнув в лицо из газового баллончика, вырвал сумку и побежал. Недалеко от места происшествия подросток выгуливал собаку. Одиннадцатиклассник не растерялся, бросился догонять преступника. Злоумышленник, увидев, что за ним бегут, выбросил сумку и скрылся. Вместе с потерпевшей юноша сообщил сотрудникам полиции, как выглядел злоумышленник. Преступником оказался 59-летний житель Тюмени.

Омские росгвардейцы спасли омичку, забравшуюся на балку дорожного тоннеля.  Во время патрулирования Привокзального поселка 6 мая, в 22.00 экипаж вневедомственной охраны, приближаясь к туннелю, стал получать сигналы от водителей мимо проезжающих авто. Росгвардейцы блокировали движение транспорта. Девушка находилась на высоте более пяти метров и была чем-то сильно расстроена и отказывалась спускаться. Спустя некоторое время все-таки удалось убедить ее слезть. После профилактической беседы омичку доставили домой, передает "Город55".

Фото: pixabay.com

В Ижевске стражи порядка ликвидировали наркопритон, который организовал 35-летний неработающий, ранее судимый мужчина. В отдел полиции поступила информация о том, что в квартире одного из домов собираются подозрительные лица, а около нее периодически ощущается химический запах. В ходе проверки в доме были обнаружены предметы и вещества, используемые для приготовления ацетилированного опия. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы, сообщает Udm-info.

Житель Серова украл у знакомых золото на 144 тысяч рублей, пишет TagilCity. В ходе расследования была установлена личность подозреваемого – им оказался товарищ сына потерпевшей. После задержания подозреваемый 1996 года рождения сознался в преступлении. Молодой человек взломал замок двери и похитил золото с деньгами. Украденное обвиняемый сдал в ломбарды в Нижней Туре, а потом вновь вернулся в Серов. Ранее молодой человек был уже судим за кражи. В марте он был освобожден из исправительной колонии. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com

Двое жителей Волгоградской области заживо сгорели в летней кухне частного дома. В огне погибли двое жителей хутора Абганерово, их личности сейчас устанавливаются. Тушение огня заняло примерно 18 минут. Наиболее правдоподобная версия ЧП на данный момент – нарушение правил безопасности и неосторожное обращение с огнем, но точный ответ на вопрос, каким образом возникло возгорание, пока что дать невозможно, передает Novostivolgograda.

В Уфе 45-летний мужчина ударил ножом женщину, отвергнувшую его "ухаживания", сообщает Mkset. Он оказался ранее судим за насильственные действия сексуального характера. По предварительным данным, женщина вместе с подругой и этим мужчиной устроила застолье. Затем уфимец начал проявлять по отношению к даме нежелательное для нее внимание. "Услышав отказ, мужчина разозлился и ударил ножом женщину в живот. После этого злоумышленник скрылся, а женщина вызвала "скорую помощь", – сообщили в МВД по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанный находится под стражей.

В Башкирии найдены пропавшие вез вести девушки-подростки, которых разыскивали две недели, пишет ToDay NewsUfa. С ними все в порядке. О том, где два подростка умудрились пропадать столько времени, информации нет.    

Автор: Валерия Нарская7 мая 2018, 21:11

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