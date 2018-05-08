Общественные приемные "ЕР" готовятся к Дню Победы

Все общественные приемные председателя партии Дмитрия Медведева участвуют в подготовке к празднованию Дня Победы. Об этом глава комиссии президиума генсовета "Единой России" по работе с обращениями граждан Галина Карелова. Она отметила, что в каждом субъекте Федерации по-своему отдают дань уважения и памяти тем, кто защищал страну.



В предпраздничные дни мероприятия проходят в партийных приемных по всей стране. Так, в Пермском крае было решено провести акцию "Свет в окне". В рамках нее добровольцы посещают ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, одиноких пожилых людей, помогая решать накопившиеся бытовые вопросы.



В Ивановской области силами сотрудников общественной приемной был приведен в порядок памятник погибшим бойцам. Также активисты облагородили места захоронений воинов, восстановили фамилии на пилонах, очистили прилегающую территорию и помогли ветеранам по хозяйству.

В Брянской области при участии региональной общественной приемной прошло почетное перезахоронение останков двух бойцов, павших в боях. В ходе траурной церемонии погибшим военным были отданы воинские почести.

Кроме того, как отметила Галина Карелова, в Ярославле к подготовке к 9 Мая подошли с долей креатива. Местная общественная приемная вместе с "Яргорэлектротрансом" запустила "Трамвай Победы". В его вагоне размещены фотографии горожан, защищавших страну от гитлеровцев. По ходу движения в трамвае звучаат песни военных лет, под которые пассажиры могут пройти по галерее.

В Тульской области общественная приемная и коллектив библиотеки №20 совместно организовали для ветеранов вечер встреч и праздничный концерт. Добавим, что во всех регионах приемные "ЕР" традиционно организовывают тематические и выездные приемы, помогают желающим готовиться к участию в акции "Бессмертный полк".

По словам Кареловой, в эти дни важно уделить внимание каждому, кто сражался за Родину. "Для сотрудников общественных приемных, как и для каждого гражданина нашей страны, очень важно еще раз найти возможность отблагодарить всех, кто сохранил мир и восстановил страну, отдать дань памяти и уважения тем, кто не дожил до наших дней", – сказала она.