Последние фото забитой до смерти молотком модели
Известно, что из родного города девушка не так давно перебралась вместе с мужем и сыном в США.
Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. На них она радостна и беззаботна. Особенно трогательны ее снимки с сыном и возлюбленным.
Много фото у россиянки на берегу океана в США и автомобиля. Судя по снимкам, девушка очень любила природу.
Но недавно Ксения вернулась домой, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. Покупателя Ксения искала в интернете. К сожалению, там она и нашла своего убийцу.
Им оказался 24-летний местный житель. По версии следствия, злоумышленник ударил Ксению молотком по голове в автосервисе, после чего избавился от тела, спрятав его в лесополосе.
Возбуждено дело по статье "Убийство". В 2016 году девушка представляла Челябинскую область в финале конкурса Missis World Russia.
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