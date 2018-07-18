Последние фото забитой до смерти молотком модели

Судя по фото в соцсети трагически погибшей в Челябинской области финалистки Missis World Russia Ксении Мецгер, девушка вела яркую, интересную жизнь. 29-летняя модель из Магнитогорска была счастливой и любящей матерью и женой.



Известно, что из родного города девушка не так давно перебралась вместе с мужем и сыном в США.

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Ксения регулярно делилась фотографиями и видео на своей страничке в Instagram. На них она радостна и беззаботна. Особенно трогательны ее снимки с сыном и возлюбленным.

Много фото у россиянки на берегу океана в США и автомобиля. Судя по снимкам, девушка очень любила природу.

Но недавно Ксения вернулась домой, чтобы продать свой автомобиль Skoda Octavia. Покупателя Ксения искала в интернете. К сожалению, там она и нашла своего убийцу.

Им оказался 24-летний местный житель. По версии следствия, злоумышленник ударил Ксению молотком по голове в автосервисе, после чего избавился от тела, спрятав его в лесополосе.

Публикация от Ксения Туленкова-Мецгер (@sunny22km) 1 Янв 2018 в 6:46 PST

Возбуждено дело по статье "Убийство". В 2016 году девушка представляла Челябинскую область в финале конкурса Missis World Russia.