Сэкономили: установлена причина трагедии с детьми в "Зимней вишне"

Стали известны подробности расследования уголовного дела о смертоносном пожаре, произошедшем в кемеровском торговом центре 25 марта. Следователи считают, что к десяткам жертв привела экономия, халатность и небрежность сотрудников при исполнении служебных обязанностей.

На противопожарной системе в ТЦ "Зимняя вишня" сэкономили около семи миллионов рублей. По данным Следственного комитета России (СКР), представители компании "Системный интегратор", обслуживавшей пожарную сигнализацию в здании, предложили хозяйке торгового центра Юлии Богдановой привести систему в порядок. Установлена она была другой фирмой.

Однако, по словам замруководителя Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Сергея Головкина, владелица ТЦ решила сэкономить, что и привело к трагедии. "В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена", – цитирует Головкина "Коммерсантъ".

Он добавил, что расследование уголовного дела продолжается. Возможно, в нем появятся новые фигуранты. По словам представителя СКР, обвинение в окончательной редакции в ближайшие дни будет предъявлено семи лицам.

Владелица торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова была в курсе неисправности противопожарной системы, но не выделила средства на ее ремонт: https://t.co/ZTwDC80HgD pic.twitter.com/AiKOJwvMyt — IZ.RU (@izvestia_ru) 25 июля 2018 г.

Напомним, что страшный пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. По данным экспертов, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше здания.