Неряха получила 50 ударов ножом за неубранную квартиру

Пьяные посиделки трех подруг закончились трагически для хозяйки квартиры в городе Энгельсе. Ее зарезали за беспорядок в доме.

Вечеринка состоялась в ночь на 25 июля. 26-летняя жительница Энгельса в Саратовской области зашла на огонек к своей старшей подруге, у которой уже гостила третья участница истории.

После обильных возлияний одна из подруг уснула. Тут гостья внезапно заметила, что в квартире не убрано – и высказала это в лицо хозяйке дома. Вспыхнула ссора, во время которой у женщины в руке оказался нож.

46-летняя хозяйка квартиры за свою неряшливость поплатилась 50-ю ножевыми ударами. Злоумышленница била ее в голову, в шею и в грудь. От полученных ран женщина скончалась.

Убийца разбудила третью подругу и все ей рассказала. Посовещавшись, протрезвевшие женщины вызвали полицию. Которая и возбудила уголовное дело по статье "Убийство", передает Life.ru.

Публикация от Dawnikens�� (@dawnikens) 26 Июл 2018 в 11:41 PDT

Dni.Ru писали о трагедии, которая разыгралась в городе Шарья Костромской области. Там 38-летняя местная жительница зарезала 34-летнего супруга.Женщине не нравилось, что муж почти все свое время уделял компьютерным играм. Очередной раз пара серьезно поссорилась из-за любви мужа к играм-"стрелялкам".

Во время перепалки дама схватила нож и несколько раз ударила супруга в грудь. От полученных ран мужчина умер на месте.