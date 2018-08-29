Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"
В начале августа на телефон доверия в психотерапевтическую службу обратилась 43-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, что ее сын стал жертвой сексуального насилия в возрасте семи лет.
Полицейские побывали в арендованном для приема пациентов 52-летнего извращенца помещении. Психотерапевт работал с мальчиком в 2015-2016 годы. В это время ребенок и стал его жертвой.
Правоохранители провели обыск и в квартире доктора, передают "Невские новости". Они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-карты и подушки со следами биологического происхождения.
Врач-педофил задержан на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".
29 августа растлителю было предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте психотерапевта. Врач может угодить за решетку на срок от 12 до 20 лет с лишением права в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью.
Известно, что мужчина давал рекламу своих услуг в Сети. Согласно ей, педиатр, невролог и детский психотерапевт с 20-летним стажем не только лечит пациентов, но и читает лекции коллегам.
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