Психотерапевт насиловал малолетнего пациента во время "лечения"

В Санкт-Петербурге задержан детский врач. Его обвиняют в сексуальном насилии над юным пациентом.

В начале августа на телефон доверия в психотерапевтическую службу обратилась 43-летняя жительница Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Женщина сообщила, что ее сын стал жертвой сексуального насилия в возрасте семи лет.

Полицейские побывали в арендованном для приема пациентов 52-летнего извращенца помещении. Психотерапевт работал с мальчиком в 2015-2016 годы. В это время ребенок и стал его жертвой.

Правоохранители провели обыск и в квартире доктора, передают "Невские новости". Они изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, флеш-карты и подушки со следами биологического происхождения.

Врач-педофил задержан на двое суток. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

Публикация от Психолог Мария Опытова (@opytova_maria) 14 Авг 2018 в 3:15 PDT

29 августа растлителю было предъявлено обвинение. Решается вопрос об аресте психотерапевта. Врач может угодить за решетку на срок от 12 до 20 лет с лишением права в дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью.

Известно, что мужчина давал рекламу своих услуг в Сети. Согласно ей, педиатр, невролог и детский психотерапевт с 20-летним стажем не только лечит пациентов, но и читает лекции коллегам.