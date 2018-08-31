"Единая Россия" поддержит гражданские инициативы

"Единая Россия" будет поддерживать продвижение проектов своих активистов и некоммерческих организаций в регионах с помощью Центра поддержки гражданских инициатив. Президиум партии утвердил положение проекта этой новой структуры.

Проект ЦПГИ представляет собой механизм, обеспечивающий поддержку, продвижение, масштабирование и юридическое сопровождение проектов и инициатив как НКО, так и гражданских активистов. Об этом заявил сопредседатель Центрального координационного совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Сергей Боярский.

Идея создания такого центра родилась по итогам дискуссии, которая проводилась как партийцами, так и сторонниками "Единой России". По мнению Боярского потенциал партии для помощи гражданским инициативам огромен, но сегодня он реализован минимально. "Регионами был четко озвучен запрос на более активную и системную работу с общественными организациями и профессиональными сообществами", – отметил депутат.

Новая структура будет заниматься новыми медиа, экологией, внутренним туризмом, развитием территорий, социальным предпринимательством, патриотическим воспитанием и активным долголетием. На этом перечень направлений не исчерпывается, сказал Боярский.





В ЦПГИ проекты получат методическую, юридическую и информационную поддержку. Работа будет вестись во всех регионах, и в целом развитие местных инициатив и их тиражирование для партии сейчас в приоритете.

Мы намерены стать своеобразными лоббистами интересов гражданского общества, тем более, что такой запрос существует.

На федеральном уровне центр будет состоять из наблюдательного совета, в который пригласят известных и авторитетных общественных деятелей, парламентариев, экспертов, бизнесменов и журналистов. На региональном уровне структура будет замыкаться на координаторе проекта.

"К будущим руководителям на местах мы отнесемся особо требовательно, так как понимаем, насколько важны профессионализм, ответственность и неравнодушие при реализации этого проекта", – сказал Боярский.

Напомним, что о запуске сторонниками "Единой России" Центра поддержки гражданских инициатив заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, выступая 13 августа на молодежном форуме "Машук-2018" в Пятигорске.