Путин поддержал предложения "ЕР" по пенсиям

"Единая Россия" будет ориентироваться на тезисы главы государства по изменениям в пенсионном законодательстве. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак назвал позицию президента честной.

Турчак отметил, что Владимир Путин поддержал предложения, сформулированные ранее "Единой Россией". Он напомнил, что партия в течение двух месяцев проводила обсуждение этой темы в регионах и более полутора тысяч предложений и инициатив передала главе государства.

Путин поддержал идею сохранить все региональные льготы – по имущественному налогу, по проезду в общественном транспорте, по медицинскому обеспечению, отметил Турчак.

Еще одной важной инициативой, озвученной президентом, он назвал сокращение сроков выхода на пенсию для женщин. "Это предложение направлено также на поддержку многодетных семей. Это должно стимулировать демографическое развитие", – уверен он.

По словам Турчака, ни одна политическая партия, кроме "Единой России", не заняла в обсуждении настройки пенсионного законодательства такой ответственной позиции и ни одного конкретного предложения от них не поступило.

Мы будем ориентироваться на позицию главы государства и в ближайшее время подготовим все соответствующие поправки ко второму чтению в Госдуме.

Президент Владимир Путин обратился сегодня, 29 августа к гражданам России и озвучил свою позицию по вопросу настройки пенсионного законодательства. В частности, он предложил скорректировать параметры предлагаемых правительством изменений.По его словам, для женщин уйти на пенсию должно быть возможно не в 63 года, а в 60 лет.

"В нашей стране отношение к женщинам особое, бережное. Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы: на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках", — отметил президент.

Предложения Путина уже прокомментировали в правительстве. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что они требуют от кабмина особой ответственности и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в максимально короткие сроки представить предложения по реализации пенсионных инициатив Путина.



