Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани
Изначально поступила информация о том, что два туриста получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. При этом говорилось, что одним из них является сын высокопоставленного местного чиновника. На кадрах видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после взрыва.
Однако вскоре открылась правда, пугающая своим цинизмом. Новость оказалась фейковой. Искусственный инфоповод создал Telegram-канал "ЧП Краснодар", чтобы проучить местных репортеров, которые воруют его посты.
Кроме того, администратор ресурса объяснил, что журналистика в последнее время превратилась в конвейер по штамповке фейковых новостей. "Журналисты берут информацию из социальных сетей, не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получая комментарии. Зато за переписывание нашего паблика они получают зарплату", — цитируют администратора "Кубанские новости".
В группе "ЧП Краснодар" отмечается, что инцидент не имеет отношения к России. В правоохранительных и административных органах Краснодарского края подтвердили, что информации о подобном ЧП к ним не поступало.
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