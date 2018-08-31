Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани

В соцсетях и ряде СМИ распространен ролик, на котором запечатлена трагедия. Якобы ЧП случилось 29 августа в районе поселка Кабардинка в Геленджике.

Изначально поступила информация о том, что два туриста получили тяжелые травмы и находятся в реанимации. При этом говорилось, что одним из них является сын высокопоставленного местного чиновника. На кадрах видно, как путешественников внезапно выбрасывает в воздух ударной волной после взрыва.

Однако вскоре открылась правда, пугающая своим цинизмом. Новость оказалась фейковой. Искусственный инфоповод создал Telegram-канал "ЧП Краснодар", чтобы проучить местных репортеров, которые воруют его посты.

Кроме того, администратор ресурса объяснил, что журналистика в последнее время превратилась в конвейер по штамповке фейковых новостей. "Журналисты берут информацию из социальных сетей, не проверяя, не переписывая, не уточняя детали, не получая комментарии. Зато за переписывание нашего паблика они получают зарплату", — цитируют администратора "Кубанские новости".

В группе "ЧП Краснодар" отмечается, что инцидент не имеет отношения к России. В правоохранительных и административных органах Краснодарского края подтвердили, что информации о подобном ЧП к ним не поступало.