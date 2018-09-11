"ЕР" встала на защиту граждан предпенсионного возраста

В региональные парламенты внесены законопроекты о сохранении льгот лицам предпенсионного возраста. Об этом сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Партия обсуждала сегодня предложения по изменению пенсионного законодательства. По словам Турчака, в регионах сейчас идет большая работа: в 83 субъектах внесены законодательные инициативы по сохранению льгот. В Хабаровске законопроект уже поддержан в первом чтении.

"Впереди предстоит большая работа совместно с правительством как по реализации поправок, так и по дальнейшему совершенствованию законодательства по защите граждан предпенсионного возраста", – подчеркнул секретарь генсовета.

В то же время регионы сегодня тревожит бюджетная политика Минфина, который не только не поощряет, но и серьезно ограничивает наращивание социальных расходов. Турчак сказал, что партия рассчитывает на взвешенную позицию министерства в этих вопросах.

Идет работа и с Торгово-промышленной палатой по дополнительной защите людей предпенсионного возраста. По информации Турчака, уже несколько компаний поддержали инициативу "Единой России" о введении дополнительных программ поддержки своих работников. Среди них – Х5 Ритейл групп, Роснефть, Ростех, Газпром, Транснефть, Сбербанк, Росатом и РЖД.



Партия уделяет внимание и в решении таких вопросов, как занятость старшего поколения, меры стимулирования работодателей, проблемы, связанные со здравоохранением.

Напомним, что ранее "Единая Россия" внесла в Госдуму первый пакет поправок к пенсионному законопроекту. Они были выработаны с учетом мнений регионов и предложений президента, которые он озвучил в специальном телеобращении.