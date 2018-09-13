Землетрясение ударило по Крымскому мосту

Землетрясение силой около 4 баллов произошло в Крыму. Обошлось без серьезных последствий. По словам экспертов, причин для паники нет.

Толчки зафиксированы утром 13 сентября. Как сообщили в местном управлении МЧС, пострадавших и разрушений на полуострове нет. "В 09:20 на расстоянии 28 километров от города Ялта в акватории Черного моря было зафиксировано землетрясение", – говорится в сообщении ведомства.

Толчок был единичным, говорить о серьезном катаклизме нет повода, сообщила начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова. "В последнее время в этом районе обстановка оставалась спокойной и толчков не регистрировалось", – сказала специалист.

Землетрясение ощущалось в Ялте и Алуште жителями верхних этажей высотных зданий. "Его магнитуда составила порядка трех баллов. Согласно регламенту, сейчас мы проводим телефонный опрос населения, однако вряд ли мы получим другую оценку", – отметил директор Института сейсмологии и геодинамики Юрий Вольфман.

Эксперты подчеркивают, что землетрясения для полуострова не редкость: Крым – сейсмоопасный регион. В год специалисты фиксируют здесь от 60 до 150 подземных толчков. Однако большинство из них жители и гости полуострова даже не замечают, передает РИА Новости.

Сейсмологическая служба не может сказать, будут ли еще толчки, поскольку в мире нет методик, которые бы позволили сделать временный прогноз ожидаемых землетрясений. Однако оснований для того, чтобы говорить, что это предвестник какого-то более крупного землетрясения, у нас сейчас нет", – заверил Вольфман.



