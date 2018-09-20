Крымский мост захвачен неизвестными

Украину с полным правом можно назвать страной-истеричкой. Крымский мост, открытый в середине мая, по-прежнему будоражит наших "небратьев". Сколько бестолковых небылиц и нелепых мифов сочинили про него в Незалежной.



На Украине после государственного переворота – тотальная катастрофа по всем фронтам. Цены взлетели, безработица растет, зарплаты падают, уменьшается количество рабочих мест, людям порой не на что купить даже самые необходимые товары и продукты питания. Казалось бы, возьми и потребуй от своего погрязшего в коррупции правительства хоть каких-то улучшений, но нет, украинцам гораздо важнее трасса через Керченский пролив.



Желая, видимо, отвлечься от катастрофы, происходящей в их собственной стране, украинцы принимаются сочинять глупые небылицы про Крымский мост . Одни заявляют, что он прогнулся, другие, что вот-вот рухнет, а третьи и вовсе пишут, что трасса через Керченский пролив уже рухнула, а ее обломки лежат на дне Азовского моря. Верить подобным нелепицам могут совсем недалекие люди, преисполненные, к тому же, абсолютной ненавистью к России.

Большинство наших сограждан привыкли к нескончаемому потоку шизофрении от наших соседей и никак не реагируют на вопли с Незалежной о трассе через Керченский пролив. Другие все еще удивляются накалу бреда от наших "небратьев". "На Крымский мост высадился десант. Неизвестные люди захватили трассу и перекрыли движение. Крым изолирован от России", - написал в своем Twitter пользователь Константин Симонов.

К счастью, ничего такого в реальности не произошло, с трассой все в порядке. Автор лишь озвучивал несбыточные мечты украинских политиков и их бесноватых сограждан. "В Киеве спят и видят такое развитие событий. Захват моста (Крымского. – При.Ред.) или его уничтожение – "розовая мечта" укропатриотов всех мастей, давно повредившихся рассудком", – добавил пользователь социальной сети.

На Крымский мост высадился десант. Неизвестные люди захватили трассу и перекрыли движение. Крым изолирован от России.



В Киеве спят и видят такое развитие событий. Захват моста или его уничтожение - "розовая мечта" укропатриотов всех мастей, давно повредившихся рассудком. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 20 сентября 2018 г.

Помнится, пару недель в украинском сегменте Сети сообщалось о сильном шторме в Крыму, который, по мнению некоторых комментаторов, должен был не остановить от дороги камня на камне. Действительно, шторм на полуострове был, и во время него строительный кран, сорвавшийся с якоря, врезался прямо в Крымский мост . Из-за нештатной ситуации временно ввели ограничения скорости, но очень скоро дорога через Керченский пролив заработала в прежнем режиме.

Вот только мосту в Крым разгул стихии нипочем. Он построен с применением новейших технологий, ему не страшна даже традиционная для района Керченского пролива повышенная сейсмическая активность. Как говорят строители, грандиозное сооружение простоит не менее 100 лет.

Поэтому нашим юго-западным соседям стоит пожелать лишь одного: поменьше думать про российский Крым, побольше – о своих собственных проблемах. Покончить, наконец, с войной на востоке страны, восстановить экономику, наладить связи с Россией – вот первоочередные задачи для Украины. Вот чем нужно заниматься, а не сочинять бестолковые байки про мост через Керченский пролив.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.

За один только август по Керченскому мосту в обе стороны проехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения на трассе в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. В целом по Крымскому мосту проехали уже более двух миллионов транспортных средств, и их количество продолжает стремительно расти.

В настоящее время продолжается строительство железнодорожной части переправы. Рабочие вбивают сваи, собирают металлоконструкции пролетов, чтобы успеть открыть вторую очередь Крымского моста к концу следующего года. Поезда, которые отправятся с полуострова, свяжут Симферополь и другие местные города с Москвой, Санкт-Петербургом, Ростовом-на-Дону, Казанью, Екатеринбургом, сделав дорогу через Керченский пролив полноценным транспортным коридором.