"ЕР" проконтролирует зимнее благоустройство в регионах
В большинстве регионов благоустройство дворов завершится до начала зимнего периода. Однако те субъекты, где 15% работ запланировано на декабрь, отметил парламентарий, будут взяты на особый контроль. По его словам, на качество благоустройства оказывают влияние низкие температуры и высокая влажность.
Качкаев напомнил, что весной единороссы провели мониторинг благоустроенных в 2017 году объектов. Выяснилось, что большая часть тех из них, которые находятся в плохом состоянии, были возведены или смонтированы зимой. Для предотвращения повторения подобных ситуаций партийцы провели второй мониторинг, который был направлен на определение сроков возведения объектов благоустройства в регионах.
Депутат подчеркнул, что в большинстве субъектов Федерации в сентябре планируется на 64% завершить благоустройство дворов, на 55% – общественных пространств и на 56% – парков. "К концу октября эти показатели достигнут 85%, 82% и 80% соответственно", – уточнил законодатель.
Парламентарий также рассказал, что в ходе второй проверки был определен ряд регионов, которые по тем или иным причинам сдвигают порядка 15% работ на первый зимний месяц – декабрь. По его словам, соответствующая ситуация складывается в Чувашии, Карелии, Коми, в Сахалинской области.
"Сейчас у них еще есть возможность скорректировать сроки, однако мы со своей стороны передадим данные проведенного мониторинга в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с просьбой проверить эти регионы и взять ситуацию на контроль", – сказал Качкаев. Депутат подчеркнул, что мониторить ситуацию будут и координаторы партийного проекта в регионах.
Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.
Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.
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