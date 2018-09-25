За последние несколько лет украинцы, бывшие для нас когда-то по-настоящему братским народом, усилиями пропагандистов превратились в оголтелых русофобов, смакующих любую гадость о нашей стране. В этом отношении Крымский мост стал настоящим подарком для всяких выдумщиков. Сколько глупых баек они сочинили, сколько лапши навешали на уши украинскому народу.



Россияне искренне удивляются той ненавистью, которой пылают к нашей стране граждане Незалежной. Винить Москву во всех смертных грехах уже стало национальной чертой современных украинцев. Даже в таких условиях люди по обе стороны границы по мере возможности продолжают поддерживать родственные и дружеские связи, обсуждают последние новости, в том числе связанные с мостом через Керченский пролив.

Впрочем, порой общение с, казалось бы, адекватными украинцами приводит россиян к сильное разочарованию. В этом плане показателен пост пользователя Twitter Константина Симонова. С его слов, в Незалежной у него живет приятель, у которого после государственного переворота и засилья антироссийской пропаганды "снесло крышу". Блогер описывает недавнее общение со своим знакомым, где, помимо прочего, речь зашла про Крымский мост .

Разговаривал давеча с приятелем с Украины. До 2014 года был нормальным человеком, а потом просто крышу снесло. Майдан поддержал, войну в Донбассе. Когда строили Крымский мост постил фейки украинских СМИ, что построить его невозможно, а если и возведут, то он скоро рухнет. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 25 сентября 2018 г.

По словам Симонова, если раньше его приятель постил фейки украинских СМИ о том, что строящийся мост через Керченский пролив невозможно возвести, то после окончания строительства в ход пошли всевозможные небылицы о том, что он прогнулся, рухнул и тому подобный бред. "Теперь у него новая пластинка: мол, Крымский мост начал тонуть", – написал пользователь социальной сети.

В общем, после того, как мост все-таки появился, знакомый пребывал в депрессии. ну и опять в ход пошли хохлофейки - что мост прогнулся, что отходит от земли, ну и прочий бред. Теперь у него новая пластинка: мол, Крымский мост начал тонуть. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 25 сентября 2018 г.

Однако сам украинец этого не видел, сославшись, отметил Симонов, на неких знакомых, которые ему об этом рассказали. "Ну и вспомнил про ситуацию февраля этого года, когда уровень воды на Азовском море поднялся и подтопило берега", - отметил блогер. По его словам, знакомый сделал из всего этого вывод, что дорогу через Керченский пролив обязательно затопит.

Мол, были люди и ему сказали. Ну и вспомнил про ситуацию февраля этого года, когда уровень воды на Азовском море поднялся и подтопило берега. В итоге знакомый мой сделал вывод: если даже мост не тонет сейчас, то утонет позже, когда уровень воды вновь поднимется. — Константин Симонов (@ich_Mitra) 25 сентября 2018 г.

Действительно, 27 февраля, уровень воды в Азовском и Черном морях поднимался до опасного уровня, подтопленной оказалась часть береговой линии. К примеру, дорога Геническ – Стрелковое ушла под воду на целый метр. Но Крымскому мосту вряд ли стоит опасаться подтопления, ведь высота его свода над уровнем море 35 метров.





Впрочем, уже не первый раз украинцы распространяют фейки о том, что Крымский мост пострадает от природной стихии. В начале сентября пользователи из Незалежной распространяли сообщения, что мост снесет сильный шторм, ожидавшийся в те дни в Крыму и районе Азовского моря. Но, как и ожидалось, все подобные сообщения оказались очередной глупостью.

Напомним, автомобильную часть Крымского моста официально открыл 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал через Керченский пролив за рулем "КамАЗа". Рано утром на следующий день по трассе в Крым открылось движение для всех автомобилистов.





За один только август по переправе в обе стороны проехали почти 850 тысяч транспортных средств. Среднесуточная интенсивность движения на трассе через Керченский пролив в прошлом месяце составила 27,3 тысячи машин. В целом по Крымскому мосту проехали уже более двух миллионов транспортных средств, и их количество продолжает стремительно расти.