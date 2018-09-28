"ЕР": Россияне довольны благоустройством парков

Более 80% россиян удовлетворены результатами благоустройства парков. Об этом сообщил координатор партийного проекта "Единой России" "Городская среда", заместитель председателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. По его словам, партийцы в рамках акции "Твой парк" собрали предложения жителей, которые в дальнейшем будут воплощены в жизнь.



Качкаев отметил, что больше всего результатами акции довольны жители регионов Центральной России – 86% опрошенных, Поволжья и Урала – по 85%.

При этом координатор партийного проекта "Городская среда" отметил, что самое популярное пожелание граждан – установка в парках уборных. На втором месте по востребованности – детские игровые комплексы и беседки в парках, на третьем – зоны воркаутов, прокат спортивного инвентаря, уличные кафе.

Были и нестандартные пожелания, отметил Качкаев. Среди них он выделил установку летнего кинотеатра в Волгоградской области, строительство площадки для скейтбординга в Пензенской области, фотозоны в Амурской области, поле для мини-футбола и теннисный корт в Магаданской. А в Калужской области и Ставропольском крае местные жители попросили установить питьевые фонтанчики.





По словам Качкаева, большинство зон отдыха в рамках партпроекта "ЕР" "Городская среда" благоустраиваются постепенно. "Поэтому существует возможность дополнительно учесть мнения жителей при формировании планов дальнейшего благоустройства", – сказал он.

Как отметил единоросс, партийцы доведут пожелания граждан до местных властей и будут отстаивать позицию жителей, добиваясь исполнения их просьб. Качкаев подчеркнул, что в следующем году "Единая Россия" проверит, какие из предложений были учтены.

Напомним, ранее Качкаев заявил, что партийцы возьмут на особый контроль зимнее благоустройство в регионах. Он отметил, что низкие температуры и высокая влажность оказывают влияние на качество работ.







Всероссийская акция "Твой парк" проходила в регионах с августа по сентябрь по инициативе партийного проекта "Городская среда". В ней приняли участие 69 субъектов Федерации. Активисты и волонтеры проводили опрос посетителей парков. Цель – выяснить отношение граждан к благоустройству.

Партийный проект "Единой России" "Городская среда" направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в субъектах Федерации. Работы проводятся на основании обращений и инициатив местных жителей, на каждом этапе благоустройства обеспечивается общественный контроль.

Работа координируется между федеральными, региональными и местными властями. При этом в благоустройство активно вовлекаются местные жители. Особое внимание в партпроекте уделено городским паркам. Для повышения уровня их комфорта проводятся общественные слушания, собираются пожелания граждан.