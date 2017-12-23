У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске

На шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" пришли Владимир Фриске и подруга покойной певицы Анна Городжая. Они обсудили таинственное происшествие, случившееся на поминках артистки.

Анна Городжая рассказала, что Жанне Фриске нравились в Дмитрии Шепелеве его внешность и самодостаточность для такого молодого возраста. Однако, по словам подруги, Дмитрий вел себя с Жанной властно и даже мог разговаривать пренебрежительно. Многие полагали, что в силу возраста Фриске сможет его "пережать", однако этого не случилось.

По словам Анны, Жанна сильно изменилась. Так, Фриске делала все, что ей говорил Шепелев, и призналась подруге, что это "любовь-любовь". "Она его всем сердцем и душой любила", – заявила Анна. Однако Городжая уверена, что ведущий певицу не любил. По ее словам, Шепелев "всеми правдами и неправдами" воспользовался Жанниной жизнью в достижении своих целей.

"Дима оказался в нужное время в нужном месте", – констатировала Анна. Жанна готовила для Дмитрия, оплачивала их заграничные поездки, делала дорогие подарки. Анна уверенно заявила, что Дмитрий ездит на ее машине и на Жаннины деньги, вырученные с продажи квартиры в Майами, куплен дом. Дмитрий обещал потом отдать ей часть суммы, однако этого так и не случилось.

"Он ее обманывал. Она это понимала. Но сильно любила. И не хотела, чтобы мы об этом знали. Ребенка (так отец называет Жанну. – Прим.ред.) просто поставили на бабки", – сказал Владимир. Городжая высказала мысль: "Он безусловно очень любит Платона. И, мне кажется, что ему перед родителями неудобно. Ему безумно стыдно". Дескать, Шепелев рассчитывал на обычную интрижку, пропиариться, и не был готов, что Жанна заболеет.

В ходе разговора выяснилось, что Шепелев запретил Жанне общаться с подругами. Городжая предположила, что он теперь не дает видеться с Платоном, чтобы мальчик не узнал о том, как в реальности обстояли отношения Дмитрия с Жанной. Анна отметила, что Владимир пытался "выгораживать" Дмитрия перед друзьями, чтобы те не обижались на него. "Дядя Володя много сделал для того, чтобы эти отношения сохранить. И мне прям гадко, когда я слышу интервью, которые он там дает про дядю Володю", – рассказала Городжая.

"На поминках поведение Димы это было за гранью добра и зла. Честно", – изрекла Анна. "Расскажи, не стесняйся. Если надо, привезу человека, которому он сказал: "Я сейчас прыгну..." – отреагировал Фриске. "Я боюсь за свою жизнь, у меня маленький ребенок, Лер, вот серьезно", – ответила Анна. Тогда Лера обратилась к Владимиру, чтобы он рассказал. Тот сообщил: "Про поминки я вообще хочу промолчать".

"Ты помнишь это все?" – обратилась к Анне Лера. "Я падала в обморок..." – ответила та. "Когда я там все это узнала, у меня волосы дыбом стояли. Просто дыбом!" – заявила Кудрявцева. Городжая заявила: "Я могу сказать, что все друзья, просто все друзья близкие, молчат потому, что он всем грозит, что ребенка не даст. Всем нашим коллегам. Что он творит..." Отметим, что ни Фриске, ни Городжая, ни Кудрявцева так и не сказали, что же случилось на поминках певицы.