Борисову заставили провериться на наркотики после встречи с другом

Бывший участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев раскрыл детали съемки передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале. Он рассказал, что они с Даной Борисовой прошли тест на содержание наркотиков в крови и помирились.

Телеведущая Дана Борисова, которая стала настоящим символом победы звезды шоу-бизнеса над дурными и опасными пристрастиями, встретилась с бывшим участником "Дома-2" Рустамом Солнцевым на съемках шоу Дмитрия Шепелева "На самом деле". Солнцев утверждал, что они с Борисовой хорошие друзья, тогда как сама она подобных взглядов не разделяла. На передаче они уладили это недоразумение.

Как рассказал сам Солнцев, предполагалось, что на программе они будут обмениваться взаимными обвинениями, но съемки пошли по другому сценарию. "Никакой битвы не вышло, я Данку люблю", – поделился он впечатлениями на своей странице в Instagram. "Я должен был на этой программе на нее наезжать, быть безжалостным, но я на нее смотрю и понимаю, что я ее люблю, обожаю, она для меня родной человек", – цитирует Рустама Солнцева StarHit.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Дек 22, 2017 at 3:35 PST

На самой программе и он, и Дана Борисова прошли тест на наркотики. "Во время записи мы с деткой пописали в мензурки и были проверены на наличие в крови наркотических средств. И, естественно, оба оказались совершенно чисты!", – рассказал Солнцев.

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Дек 22, 2017 at 1:02 PST

Он вспомнил, что пытались заставить пройти тест на содержание наркотиков в крови его еще во время съемок "Прямого эфира" с Андреем Малаховым на Первом канале. "Некоторые люди, тот же Андрей Разыграев, которые пытались меня заставить пописать во время эфира. Но там этого не случилось. Это случилось у Шепелева", – добавил Рустам Солнцев.