Агутин оплачивает любовные похождения дочери

Известный музыкант Леонид Агутин рассказал о роскошном подарке для дочери. Певец подарил девушке поездку в Лондон на двоих.

21-летняя Полина отправится в столицу Англии вместе со своим молодым человеком. Когда артист рассказал об этом журналистам, те с удивлением спросили, почему он решил оплатить дорогое путешествие возлюбленному дочери. Агутин заявил, что не видит в своем поступке ничего странного и предосудительного. Музыкант уверен, что мужчину определяет не только умение зарабатывать.

"Он замечательный парень. Придет время, и будет очень хорошо зарабатывать. Всему свой час! Ее парень – большой умница. Я считаю, что мужчина, конечно, обязан обеспечивать свою семью. Но сейчас такое время, когда ставится во главу угла то, что парень должен быть обязательно при деньгах. И люди совершают много неверных поступков из-за этого. Я считаю, что это неправильно. Надо постепенно все делать", – заявил Агутин в интервью газете "Собеседник".

Он рассказал журналистам, что возлюбленный его дочери – программист. По словам музыканта, в этой сфере невозможно сразу начать много зарабатывать: сначала нужно набраться опыта и знаний. "Сейчас нужно учиться обязательно – без знаний никуда! Парень моей дочери это понимает. Он отличный программист и не ставит своей целью положить жизнь на зарабатывание денег. Он получает знания" – подчеркивает музыкант.

Агутин рассказал, что не сразу смог смириться с тем, что его дочь настолько взрослая, что у нее уже есть ухажеры. Со временем музыкант все же смирился с тем, что его Полина выросла, и теперь относится к ее молодому человеку с большой симпатией. Леонид признался, что абсолютно не станет переживать, если внезапно станет дедушкой.

Я не боюсь стать дедушкой совершенно, – говорит Леонид. – Просто думаю, что у моих девчонок очень много своих амбиций. Они не собираются быть женами богатых мужей, как это модно. Они хотят быть личностями и делать свои карьеры в тех областях, которыми занимаются. Поэтому пока о детях они не думают.