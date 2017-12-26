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Беременная Рапунцель вернулась к избившему ее мужу

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель. Фото: instagram.com/olyarapunzel
Ольга Рапунцель дала откровенное интервью. Звезда "Дома-2" призналась, что все еще любит своего мужа Дмитрия Дмитренко, на которого ранее писала заявление в полицию о побоях.

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После скандального разрыва с Дмитрием Дмитренко Ольга Рапунцель вернулась на телепроект и даже пыталась строить отношения с другими мужчинами, однако у нее ничего не получилось. Она поняла, что все еще испытывает чувства к супругу. "Мне так сложно признаться даже самой себе… Но не могу жить без Димы. Он рядом, и я счастлива", – призналась Рапунцель.

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Звезда "Дома-2" сообщила, что Дмитренко захотел вернуться в семью. Судя по дальнейшим словам Ольги, она приняла его с распростертыми объятиями. Она рассказала, что Дмитрий активно за ней ухаживает и беспокоится о ее состоянии и состоянии будущей дочки.

"Носить ребенка под сердцем – настоящее женское счастье. И зачем лишать его такого драгоценного подарка судьбы, как стать родителями? Представляете, когда любимый дотрагивается до животика, доченька реагирует, начинает бить ножкой или ручкой. Тогда подумала, как сильно мечтаю, чтобы нас было трое, и хочу бесконечно ощущать его любовь и заботу", – призналась Ольга.

Рапунцель дала понять, что простила Дмитренко. "Всегда говорила, что прощу, если он на коленях приползет и будет вымаливать прощение. Так все и произошло. Так тронуло мои чувства, когда я увидела в его глазах слезы раскаяния. Конечно, он совершил большую ошибку, но сердцу не прикажешь. По поводу измен не хочу и отказываюсь признавать, что он спал с другими. Дима утверждает, что не изменял, и я верю", – цитирует Ольгу Рапунцель журнал "Дом-2".

Девушка рассказала и о том, как протекает беременность. "Вес набирается хорошо, и ни капли не боюсь. Как рожу – моментально сяду на диету. Уверена: быстро приду в форму. Чем ближе подходит срок, тем дольше тянется это время. Сейчас беременность переносится тяжело, мне трудно ходить, сидеть и стоять. Постоянно хочется спать. Слава богу, Димулька мой рядом. Каждый день говорит, как мы ему дороги", – заключила звезда "Дома-2".

Напомним, осенью Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях. Поклонники телепроекта и вовсе потребовали заключить молодого человека под стражу.

Автор: Наталья Аряева26 декабря 2017, 09:53
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Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

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