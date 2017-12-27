После скандала с Шепелевым мать Фриске ранили в Москве

Скандал, разразившийся вокруг Дмитрия Шепелева после откровенного интервью отца Жанны Фриске, имел последствия. Состоялась встреча сына артистки с ее матерью, однако она принесла лишь переживания.

Последний раз четырехлетний Платон Шепелев виделся со своими родственниками по материнской линии в сентябре. И вот состоялась новая встреча. Она прошла на детской площадке в одном из развлекательных центров столицы.

Из-за долгого согласования времени и места отец певицы так перенервничал, что попал в больницу и не смог увидеться с внуком. Сестра Жанны Наталья тоже не приехала – она была в командировке. На встречу с Платоном отправилась бабушка Ольга, которая неотлучно находилась с ребенком в первые два года его жизни.

По словам очевидцев, когда малыш пришел на площадку, он никак не отреагировал на Ольгу. "Платон встал и зажался, словно был напуган. Когда бабушка приблизилась к внуку, он посмотрел на нее безучастно. Не сказал ни слова приветствия – показалось, что Платон вообще не понял, кто к нему подошел. Когда она обратилась к нему с ласковыми словами, протянув игрушку, мальчик отвернулся. Подарок не взял. Общения с ребенком не получилось. Платон вел себя напряженно – ни слова, ни полслова. Было понятно, что он просто не узнал родную бабушку. Это, конечно, не могло не ранить Ольгу Борисовну. Она была очень расстроена. Да и вся семья переживает", – цитирует одного из юристов Владимира Фриске сайт "Комсомольская правда".

Представитель отца певицы сделал вывод, что родственникам следует видеться чаще. "Мы напишем жалобу в соответствующие органы с просьбой увеличить число встреч с ребенком, иначе происходит ущемление прав родных мальчика, да и его самого", – сообщил юрист. Он не исключил, что Дмитрий Шепелев целенаправленно настраивает сына против родни артистки.

В Сети прокомментировали встречу Платона с бабушкой. Говорят, Дмитрий Шепелев "прогнулся" после скандала, поднявшегося с выходом в эфир откровенного интервью Владимира Фриске. Отец Жанны вместе с ее подругой Анной Городжей и ведущей Лерой Кудрявцевой весьма неоднозначно высказались о поведении шоумена на поминках певицы, вызвав крайнее любопытство у общественности.