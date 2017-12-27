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Агутин оправдался за свой скандальный выбор

Леонид Агутин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Леонид Агутин отреагировал на возмущение зрителей, вызванное его решением в ходе шоу "Голос". Певец решил оправдаться за свои действия.
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В полуфинале шоу "Голос" разыгралась настоящая драма. Зрители отдали подопечному Леонида Агутина Брендону Стоуну 51,7%, и все зависело от решения наставника. Тот без колебаний выбрал соперника Брендона. Зрители возмутились таким решением артиста и высказали свои критические комментарии в соцсетях.

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Агутин отреагировал. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram певец объяснил свое решение. Для начала Леонид напомнил, что именно он спас Брендона во втором туре и сделал для него три номера, чтобы раскрыть его талант.

"Теперь, думаю, вы сможете видеть его в эфире телеканалов, посещать его концерты, следить за его творчеством. Жаль только, что вы, истинные почитатели таланта певца, так вяло проголосовали за него в полуфинале. Голоса поделились почти поровну. Думаю, потому что у Тимофея, тоже артиста очень талантливого, опытного и харизматичного, образовалась своя аудитория, желающая видеть его в финале проекта", – обратился к фанатам "Голоса" Агутин.

Леонид отметил, что приложил все усилия, чтобы продемонстрировать весь потенциал артистов. "Если бы на то была моя воля, я бы вообще не ставил никому никаких процентов. Выбирайте сами! Но раз таковы правила, я попытался предугадать ваше мнение, дорогие друзья. Не угадал. Бывает. Мы идем дальше. Мы все равно одна команда. Я горжусь своим финалистом!" – заявил наставник шоу.

27 декабря 2017, 12:21

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