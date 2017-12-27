Изголодавшаяся Бузова развлекается с огромным пенисом

Звезду "Дома-2", у которой год не было секса, член порадовал. Теперь ей бы найти настоящий аналог.

Концертный агент многих российских звезд Алексей Новацкий вручил Ольге Бузовой необычный новогодний презент – мыло ярко-розового цвета в виде огромного мужского достоинства. "Я думала, что Леша мне подарит украшение какое-нибудь, телефон или еще что-то. А знаете, что он мне подарил? Он мне подарил мыло!" – хохочет звезда "Дома-2" и поглаживает подарок. При этом, правда, задает вопрос, считается ли такой подарок нормальным.

Но Алексей уверяет, что подарит все вышеперечисленное Ольге, как только станет футболистом. Он, конечно, намекает на Дмитрия Тарасова, расставание с которым Бузова тяжело перенесла.

Напомним, что в конце декабря 2016 года Ольга оформила с ним развод. И Новый год встретила со слезами и в гордом одиночестве. По признанию звезды "Дома-2", и следующий, 2018 год, начнет в аналогичном статусе. "Этот новый год я буду также встречать свободной девушкой. И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна", – рассказала она.

Напомним, что, несмотря на образ раскрепощенной сексуальной женщины, который Бузова транслирует в скандально известном телепроекте "Дом-2" и со сцены, в жизни телебрюнетка куда целомудреннее – уже 14 месяцев никого не подпускает к своему телу и даже не готова кому попало дарить поцелуи. Так что будет пока утешаться искусственным мужским половым органом.

