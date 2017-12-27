Подлый ухажер заставил Бузову сознаться в предательстве

Стали известны новые подробности скандальных ухаживаний участника проекта "Дом-2" Романа Гриценко за Ольгой Бузовой. Знаменитая ведущая не смогла справиться с эмоциями.

У начинающей певицы случился настоящий срыв на лобном месте. Уже не раз доводивший девушку до слез Роман Гриценко смог сделать это еще раз. Он попытался загладить вину перед Ольгой и подарил ей огромный букет белых роз. Этим поступком он окончательно выбил ведущую из колеи и спровоцировал гнев поклонников девушки. Они назвали молодого человека подлецом.

"Все, что происходит здесь, я близко к сердцу принимаю, из-за всего переживаю. И когда я поверила тебе, когда ты у меня просил прощения за кадром, а потом смотрю эфир, где ты говоришь: "Так ей и надо!" Потом ты приходишь и даришь эти цветы и говоришь о какой-то симпатии?" – сквозь слезы отчитывала ухажера Бузова.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Дек 27, 2017 at 3:32 PST

Девушка призналась, что Гриценко заставил ее предать собственные убеждения: "Я очень перед вами извиняюсь, ребят, правда. Но я такой человек. Я думала, что я смогу стать сильнее, мудрее – за год столько со мной ситуаций произошло, что я думала, что я буду с такой кожей толстой, что ничего меня больше в жизни не расстроит, но получается, что это не так!"

Ранее Dni.Ru писали, что на протяжении нескольких недель за Ольгой Бузовой ухаживал участник скандально известного телепроекта "Дом-2" Роман Гриценко. При этом она никак не поощряла молодого человека, лишь загадочно улыбалась и отпускала кокетливые замечания. В итоге Гриценко обратил внимание на пришедшую на телестройку Елену Хромину. Роман начал оказывать ей знаки внимания, они даже поцеловались. Гриценко признался в новом увлечении в беседе с Ольгой Бузовой. Поющая ведущая расплакалась.

Видео этого инцидента Ольга опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Я не верю мужчинам вообще, НИКОМУ не верю..." – подписала ролик Бузова.