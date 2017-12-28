Борисову у Малиновской обозвали "обдолбавшейся наркотой телкой"

Подруга рассказала, как Дана "пьяная валялась по кабакам". Но все это кажется клеветой.

Телеведущей Маше Малиновской надоело, что все вокруг говорят о ее якобы зависимости от запрещенных препаратов. И на ее странице в Instagram появилась отповедь всем злопыхателям. Написала его подруга, а Малиновская опубликовала и дополнила, согласившись с каждым словом.

"Мне тошнит сильно. И причина моей тошноты – взрослая обдолбавшаяся наркотой телка – Дана Борисова (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.), – говорится в сообщении. - Страшно было включить российские каналы. Везде показывали глупую наркоманку Борисову, которая то проклинала свою мать, то валялась пьяная по кабакам, то рыдала лживыми слезами. Оно раскаялось, послушалось Малахова и поехало лечиться аж в Тайланд... протащив под сиськами в лифоне 7 граммов амфетаминов. Знаете, о чем сожалею? Что его не нашли в аэропорту и не пристрелили эту тупую телку".

"Слава Богу, папа Полины забрал у этой великовозрастной шаболды ребенка, – продолжается пост. - Вроде позабыли все нелединесовершенство, как тут на тебе – недомужик Рустам Солнцев и Данусик Борисова решили хайпануть коллективно и придумали байку про то, что Маша Малиновская наркоманка".

"Глядя на невменяемую Борисову я поняла ,что бабе нужен был нарколог, то теперь еще срочно нужен экзорцист. А эти двое довели маму Маши Малиновской до инфаркта. Просто твари!" – завершается послание.

Все эти оскорбительные и хамские заявления кажутся очень обидными. Дана признала свою проблему, избавилась от нее, начала новую жизнь. Так что камни пусть в нее бросает только тот, кто сам без греха.