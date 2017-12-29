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Шоу-бизнес

Бородина о больных дочерях: Я места не нахожу

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia
Ксения Бородина подвела итоги уходящего года. Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" надеется, что новый год принесет только хорошее.
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По признанию Ксении Бородиной, дочери Маруся и Тея для нее главное счастье. Так, в 2017 году старшая наследница многого достигла в художественной гимнастике. "Хочется, чтобы в наступающем году она занимала только первые места. Теечка тоже умница – любознательная, добрая, искренняя, каждый день удивляла нас с Курбаном достижениями", – сообщила Бородина.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Ксения подчеркнула, что здоровье девочек первостепенно важно для нее, потому что она начинает нервничать по малейшему поводу. "Я места не нахожу даже из-за банальной простуды. А ради их благополучия мы с мужем горы свернем!" – цитирует Ксению Бородину StarHit.

Ведущая высказала надежду, что в 2018 году завершится ремонт в их доме. "Это, конечно, непростое занятие. Сколько у нас с любимым споров: то из-за цвета стен, то из-за каких-нибудь дверных ручек. Все серьезные вопросы, конечно, больше на Курбане, но ведь мне тоже нужно везде влезть! Стройка – интересный процесс, главное – надолго в нем не задержаться", – сказала телеведущая.

Поблагодарила уходящий год Ксения и за преданных друзей. "Нет случайных людей, каждый проверен временем и поступками. И это важное качество, на мой взгляд, – уметь дружить, быть рядом и в горе, и в радости. Очень хотелось бы пронести эту дружбу через годы", – выразила надежду Бородина.

Автор: Наталья Аряева29 декабря 2017, 08:46
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