Растолстевшая Пугачева потрясла вторым подбородком

Певец Игорь Николаев порадовал подписчиков ностальгической фотографией. Он сделал новую публикацию в своем Instagram.

На кадре, сделанном в Японии в 1987 году, вместе с музыкантом запечатлена Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Именно ее внешний вид поразил подписчиков Игоря Николаева. Многие из них отметили, что 30 лет назад певица выглядела намного хуже, чем сейчас. У Аллы Борисовны хорошо заметен второй подбородок, а широкая одежда не может скрыть полноту.

Примадонна и правда сейчас выглядит куда стройнее и привлекательнее. В сегодняшнем имидже артистки нет ни бесформенных балахонов, ни пышной шевелюры огненно-рыжего цвета. Только женственные образы, элегантно дополненные стильными аксессуарами и аккуратной стрижкой, отмечает сайт Teleprogramma.pro. При этом, как сообщает EG.ru, подписчики Игоря Николаева завалили певца комплиментами. Они отметили, что певец почти не меняется – все те же усы и те же волосы.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Дек 28, 2017 at 12:12 PST

Стоит отметить, что семьи Аллы Пугачевой и Игоря Николаева много лет дружат. Алла Борисовна даже является крестной матерью младшей дочери композитора, а он был шафером на недавнем венчании Примадонны с Максимом Галкиным.

Dni.Ru рассказывали о роскошной церемонии. Однако даже там Пугачева не смогла избежать критики. Ее венчальный наряд сравнили с занавеской. Для особенного дня Примадонна выбрала кремового цвета платье и в тон ему фату. Журналисты утверждают, что их сшил Валентин Юдашкин. А Галкин предпочел классический черный костюм.

"Алла Борисовна пригласила меня и Игоря Николаева стать свидетелями великого таинства венчания. Так совпало, что мы с Игорем кумовья: я – крестная Гарри, Николаев – крестный Лизы. Алла с Максимом выбрали небольшой подмосковный сельский храм, чтобы церемония была домашней, камерной. Алле Борисовне не хотелось никакой шумихи", – рассказывала приятельница Аллы Пугачевой, дизайнер Мила Ставицкая.