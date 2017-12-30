Хитрый Градский утер нос Агутину и Билану

На Первом канале вышел финальный эпизод шоу "Голос". Зрители выбрали победителя проекта. Им в очередной раз стал участник команды Александра Градского.

В решающем музыкальном бою схлестнулись Селим Алахяров, Тимофей Копылов, Ян Гэ и Ладислав Бубнар. Зрители на этот раз были единогласны, с огромным отрывом победил подопечный Александра Градского.

Алахяров – обладатель запоминающегося голоса, который оценили все участники проекта. "Вашему баритону можно только позавидовать", – отметил Леонид Агутин.

Сам же Селим говорит, что постоянно бросает себе вызов. Но при этом не отрицает, что ему очень сильно повезло с наставником. Молодой человек называет Градского мастером и говорит, что тот переживал за каждого участника.

"Благодаря шоу я очень сильно вырос внутренне. За моей спиной тысячи выступлений на различных площадках, но после такого опыта можно даже сказать: "Вот теперь я стал настоящим артистом", – отметил победитель.



Селиму вручили статуэтку и множество других призов, в том числе один миллион рублей и автомобиль. А вот Градского снова заподозрили в нечестной игре. Многие считают, что музыкант разработал собственный хитрый план, который и приводит к победе его подопечных.



"Здесь нет проигравших. Мы все жили внутри музыки", – сказал невозмутимый Александр Градский.

Между тем, проигравшие все же есть. Так, второе место досталось Тимофею Копылову, наставником которого был Леонид Агутин. Третьей стала Ян Гэ под руководством Димы Билана. Подопечный Пелагеи Ладислав Бубнар оказался на последнем месте.