Мужа Пелагеи кормят чужие люди

Пелагея стала гостьей программы "Смак". В эфире Первого канала певица пожаловалась Ивану Урганта, что не успевает готовить для своего мужа хоккеиста Ивана Телегина.



"Муж меня щадит, не заставляет готовить. Хотя, я бы не успевала сделать ему завтрак при всем желании", – начала рассказ Пелагея.

Дело в том, что муж певицы каждый день рано встает и уходит на тренировки. "С утра я лежу минут 15 в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия", – поделилась наставница шоу "Голос", добавив, что и уборкой в доме она редко занимается.

При этом артистка старается уделять достаточно времени мужу и маленькой дочери Таисии. Сейчас Пелагея пытается привить ребенку любовь к Новому году.

"Я сейчас разучиваю с ней новогодние песенки. Пытаемся исполнять их вместе", – рассказала артистка.

Пелагея отметила, что увлечена подготовкой к предстоящему празднику. Певица уже нарядила елку и закупила подарки. Пелагея пожелала зрителям "Смака" счастья и исполнения заветных желаний.

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) Дек 28, 2017 at 1:42 PST

Как писали Dni.Ru, история любви певицы и хоккеиста началась весной 2016 года. Первые слухи о романе появились, когда Пелагея зачастила на хоккей. Однажды певица появилась на трибунах в футболке с надписью Telegin. Тогда общественность накинулась на артистку с упреками и обвинениями, ведь у Ивана Телегина была жена и маленький ребенок.

Но певица и хоккеист несмотря на пересуды поженились. Свадьба состоялась 16 июня 2016 года в Кутузовском загсе Москвы. При этом счастливые супруги ни слова не сказали об этом прессе.