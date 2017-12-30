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Врачи элитной клиники проморгали болезнь Табакова

Олег Табаков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
В ухудшении здоровья Олега Табакова обвинили работников элитной частной клиники. Якобы именно медики, у которых наблюдался артист, проигнорировали серьезное заболевание.
прочитано 13960 раз

В театре, где трудится Олег Табаков, уверены, что воспалительный процесс, спровоцированный зубными имплантами, должны были распознать врачи.

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Олег Павлович Табаков актер

Не секрет, что театральный деятель наблюдался в одной известной клинике, где лечатся многие артисты. Однако после элитных медиков Табакова спасали в Первой градской больнице. Туда Олег Павлович попал в очень запущенном состоянии.

Сейчас тяжелейший кризис преодолен. В Первой градской сообщили, что у Табакова был сильнейший сепсис, от которого погибают даже молодые люди. К счастью, у Олега Павловича оказался очень крепкий организм.

Как писали Dni.Ru, точной информации о том, что за болезнь поразила актера, нет. Сообщалось, что у него нагноение в зубном имплантате. Затем появились данные, что артисту сделана трахеотомия - отверстие в горле, куда вставлена канюля для лучшей вентиляции легких. Сообщалось даже, что у Табакова сепсис и "синдром глубокого оглушения". 

Автор: Алёна Нестерова30 декабря 2017, 14:28
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