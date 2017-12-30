Светлана Лобода хочет второго ребенка

Светлана Лобода ждет рождения второго ребенка. Певица пока еще даже не беременна, но очень надеется, что будущий год подарит ей сына.

Певица все еще верит в Деда Мороза и даже написала сказочному персонажу письмо. "Милый Дед Мороз, здравствуй! Наверное, это был самый продуктивный год в моей жизни – съемки, выход альбома, концерты", – такими строчками начала свое послание Лобода.

Светлана рассказала Деду Морозу, что признание и награды, конечно, важны для артиста, но самый радостный момент лично для нее – это, "когда после всех церемоний статуэтки попадают в руки доченьки".

"Я вижу, как Ева счастлива: для нее заслуга мамы перед миллионами зрителей – это просто интересная штучка, с которой хочется поиграть", – цитирует "СтарХит" артистку.

В письме Светлана попросила, чтоб в 2018-м году у нее было больше времени на родных, а также раскрыла свое главное желание. "И, конечно, было бы здорово, если бы у Евы появился братик. Мне кажется, мы готовы", – написала Лобода.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) Дек 29, 2017 at 10:46 PST

Напомним, что сексуальная киевлянка Светлана Лобода в этом году совершила феноменальный прорыв и завоевала все главные музыкальные награды России: "Золотой граммофон", "Муз-ТВ", "Песня года" и "Высшая лига".