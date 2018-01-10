Муж покрыл отборным матом беременную Рапунцель

Дмитренко обозвали "тварью и лохом". Впрочем, нашлись и те, кому он симпатичен.

Поклонники "Дома-2" обрадовались, было, что в жизни участников проекта Дмитрия Дмитренко и Ольги Рапунцель и все налаживается. Оля даже заявила, что собирается повторно выйти замуж за Дмитренко и обвенчаться в церкви для надежности "семейного очага". Влюбленные планировали путешествие в Америку, хотели участвовать в конкурсе "Свадьба на миллион"...

Но во время очередной встрече на "лобном месте" муж глубоко беременной звезды телестройки показал свое настоящее лицо. Он покрыл шокированную Рапунцель отборным матом и заявил, что устал. "Три года надо мной издевались! Да, я понимаю, что не мачо, у меня нет богатых родителей, но зачем так-то?"

Когда Рапунцель попыталась вставить в тираду благоверного слово, он заорал: "Базарь за меня! Ты не даешь слово мне сказать Ко-ко-ко! Ты можешь успокоиться? Почему я могу тебя слушать, а ты нет!".

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Дек 31, 2017 at 11:27 PST

В эфир этот выпуск "Дома-2" выйдет только 12 января, но уже сегодня зрители передачу возмущены поведением Рапунцель и Дмитриенко. Причем досталось обоим. "Такой дебил. Орет на беременную и выражается. Тварь", "Она его задрала уже, она из него сделала тряпку, унизила, невыносимая просто", "Рапа вечно перебивает, не дает своему Лоху слово сказать. Боится, что Лох что-то скажет не по ее сценарию", "Вот и начала курица огребать – и поделом жабе ненасытной", "Оля просто довела мужика до матов! С ней можно сойти с ума, бедный мужик!", – комментируют пользователи происшествие.