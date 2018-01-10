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У Ольги Бузовой нет дороги назад

Ольга Бузова. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova
Ольга Бузова дала откровенное интервью. Она призналась, что не жалеет о своем браке с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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Ольга Бузова оформила развод в конце декабря 2016 года. По признанию ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2", с тех пор она так и не нашла достойного мужчину. Однако Ольга не теряет надежды и верит, что еще будет счастлива в любви.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Интересно, что и о браке с Дмитрием Тарасовым Бузова не жалеет. "Все, что произошло в прошлом, видимо, так и должно было быть. Знаю, что назад дороги нет. Не стыжусь своей любви, я прожила с человеком шесть лет. Да, потом поняла, что с его стороны все было фальшивкой, но я любила по-настоящему и дорожу этим как памятью. Шесть лет – это не год, а большой срок, и я не считаю нужным удалять наши совместные фотографии из социальных сетей. Это история. Я была счастлива. Что делает он – пусть останется на его совести. Но мне за свое чувство не стыдно", – цитирует Ольгу Бузову Woman's Day.

После разрыва с мужем она занялась песенной карьерой. Однако заявила, что это случилось вовсе не благодаря сердечным страданиям. "Многие неправильно интерпретируют мою сольную карьеру, связывая ее исключительно с личной драмой. На самом деле я всегда хотела петь, быть на сцене. Первую песню "Под звуки поцелуев" записала еще летом 2016 года, будучи в браке и уверенной, что мы умрем вместе в один день, держась за руки. Тогда я еще не знала, что у моего супруга уже год как есть другая женщина", – призналась поющая ведущая.

Когда правда об отношениях Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко всплыла наружу, для Ольги Бузовой первостепенной задачей было "выжить". "Осенью позвонил мой директор, сказал, что все готово к премьере. Я в тот момент уже переехала на съемную квартиру и ответила: "Какая песня? Я жить не хочу!" Но невозможно было ничего перенести. Мы не устраивали презентацию, не сняли клип, потому что тогда моей главной задачей было выжить. Потом я нашла способ заглушить свою боль творчеством и начала серьезно заниматься карьерой. Во второй песне "Привыкаю" я пела о том, что мне больше не больно. Это было не так. Просто пыталась себя таким образом успокоить, чтобы найти силы двигаться дальше. Затем я выпустила "Люди не верили", "Улететь", а вскоре и первый альбом. Я пою о том, что чувствую, и мне безумно приятно, что удается своими словами затронуть сердца людей разного возраста, статуса", – рассказала Ольга.

Автор: Наталья Аряева10 января 2018, 13:28
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