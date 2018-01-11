Пелагея убила народ своим видом

Пелагея появилась на закрытой вечеринке, посвященной известной российской хоккейной команде. Многочисленные поклонники пришли в неописуемый восторг от внешнего вида певицы.

В Сети появились фотографии, сделанные с вечеринки, организованной в честь известного российского хоккейного клуба "ЦСКА". Впрочем, на снимках запечатлены не сами спортсмены, а их молодые жены. Судя по нарядам, в которые облачены привлекательные женщины, мероприятие было стилизовано под начало ХХ века.

Разумеется, вечеринку не смогла пропустить и супруга игрока Ивана Телегина, наставница музыкального шоу "Голос", певица Пелагея. На мероприятии популярная исполнительница появилась в бежевом блестящем платье по фигуре с рукавами три четверти и скромным вырезом. Образ завершали несколько ниток жемчуга на шее, стильная укладка и густо подведенные глаза.

Многочисленные поклонники пришли в восторг от внешнего вида Пелагеи. В социальных сетях фанаты рассыпались в комплиментах. "Пелагея Сергеевна, убиваете своей красотой ☺️🤤 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "невероятная женщина❤️", "Прекрасная😍", "Шикарная😻😻😻", "Какая она красотка просто нету слов😄👍💐❤", "нереальнаяяя ❤️🤤", "это тот человек, при одном взгляде на которого у меня все внутри замирает, сердце начинает биться как сумасшедшее, глаза становятся влажными и эмоции несутся со скоростью света. она совершенна, она– бесконечность💔", – высказались восторженные фанаты.

Отметим, что сама Пелагея не ведет страничек в интернете. Это случилось после того, как хакеры украли ее фотографии даже из закрытого от посторонних частного аккаунта артистки. После чего снимки распространилось по страничкам, посвященным ей фанатами.

Пелагея была возмущена тем, что ее частная жизнь стала достоянием общественности. "Как же не стыдно!!! Взламывать аккаунты и потом тиражировать личные фотографии!!! Сколько же можно, люди?? А потом вы удивляетесь, почему я "закрытая"???" – возмущенно написала Пелагея.