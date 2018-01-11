Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком

Известный телеведущий Борис Корчевников помог Наталье Фриске в борьбе с раком. От тяжелого недуга страдает близкий ей человек.

Журналист обратился с просьбой к своим подписчикам в социальной сети Instagram. Те откликнулись – им удалось собрать порядка 300 тысяч.

"На днях с Наташей Фриске был открыт сбор в помощь на лечение Кирилла Меньщикова. Писал о нем недавно. Уже несколько лет он борется с раком. Делает это очень позитивно, успевает еще волонтерствовать по стране и помогать другим", – рассказал Корчевников. На собранные деньги удастся провести один курс лечения с помощью дорогостоящего препарата.

"Через несколько дней Кириллу предстоит второй курс. И он очень нуждается в помощи и поддержке", – написал телеведущий. Он предложил пользователям Сети собрать средства на закупку второй партии лекарства: только оно может помочь победить рак.



Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Янв 11, 2018 at 9:10 PST

Напомним, недавно в борьбу с онкологией включилась ведущая Ксения Бородина. Как писали Dni.Ru, она помогает собрать деньги для знакомой ей семьи.

"О диагнозе узнали в декабре 2017, когда Викуля с отеком мозга попала в больницу, и он шокировал всех!" – писала она на своей странице в социальной сети. Артистка уверена, что нужно использовать шанс спасти человека, и призывает других пользователей не оставаться равнодушными.