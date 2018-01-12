Сексуальная модель увезла пьяного Аршавина

Недавно в Сети появилось видео, на котором футболист Андрей Аршавин обнимает сексуальную модель Ольгу Семенову. После этого, по словам девушки, ей стали поступать угрозы от жены спортсмена, и модель призналась, что боится за свою жизнь. А также Семенова рассказала нелицеприятные подробности того вечера в ресторане.

Ольга Семенова рассказала, что встреча с Андреем Аршавиным произошла в октябре 2017 года. Ей позвонил друг, который пригласил ее в самый дорогой ресторан Казахстана. "Приятель так и сказал: Аршавин хотел с тобой познакомиться, давай поужинаем, отдохнем. Время было позднее, после 22:00. Во время звонка мы с подругой ехали в машине, она слышала весь разговор. Мы приехали. Я села за стол с краю, но Аршавин попросил сесть рядом с ним. Я пересела. Он начал со мной разговаривать, шутил, смеялся. Он сам начал меня обнимать", – отметила Семенова.

Помимо них, в ресторане было много народа. В какой-то момент компания решила переместиться в клуб. "Я высказала сомнения, потому что не люблю ночью тусоваться в клубах. Я сказала, что подвезу ребят, а по дороге решу, надо ли мне там оставаться. Я была за рулем, потому что совсем не пью алкоголь. Но по дороге в клуб начали происходить какие-то непонятные вещи с ребятами. Не стану сейчас рассказывать об этом. Не хочу порочить имя Аршавина. Если мне дальше будут поступать угрозы, я расскажу всю правду на суде. Короче, я отвезла парней до клуба, и мы с подругой уехали домой. С ними в тот вечер общаться мы не продолжили", – рассказала модель.

Семенова заявила, что не знает, как видео того вечера в ресторане стало достоянием общественности. Теперь же Ольга разбирается с женой Андрея Алисой, которая, по словам модели, всячески ей угрожает. Семенова написала Аршавину, чтобы он успокоил супругу. Самое интересное, что футболист, как рассказала Ольга, заявил, будто не давал ей своего номера телефона.

В ходе разговора с журналистами Семенова высказала мысль, что Аршавин был пьян, что якобы подтвердила и его жена. "Я не контролировала выпитые стаканы. И не хотела поднимать эту тему, пока та женщина не сказала сама, что он был пьян. Она унизила меня тем, что обмолвилась, что трезвый Аршавин такой дуре не оставил бы контакты, поэтому я решила сказать, что Андрей в тот вечер пил", – цитирует Ольгу Семенову "Московский комсомолец".

По-настоящему модель испугалась, когда Аршавина сообщила ей, что вылетает в Алма-Ату. Однако по известным причинам супруга футболиста до Казахстана так и не добралась. "Меня Бог уберег", – сказала модель. Ольга боится Алисы. "Если человек представляется везде майором ФСБ, то ее адекватность вызывает опасения. Я не знаю, на что она способна. Поймите: я фотомодель, зарабатываю на своей внешности, если мне нанесут увечья, моя карьера накроется медным тазом. От всей этой ситуации страдают и мои родители, которые смотрят новости. У них скачет давление. Им плохо от того, что меня называют любовницей Аршавина, хотя такого никогда не было и не будет", – отрезала девушка.

Об Аршавине Семенова высказалась так: "Больше никогда в жизни я бы не хотела с ним пересекаться. Ни по какому поводу. Как человек он меня не устраивает. Претензий лично к Аршавину я не имею, но никаких эмоций он у меня не вызывает ни как собеседник, ни как мужчина".

Ольга пожаловалась, что в связи с разразившимся скандалом началась травля в интернете и различные провокации. Семенова дала понять, что она не ищет себе богатого спонсора. "Я успешная фотомодель. У меня есть свой бизнес. У меня машина Mercedes-Benz E-класс, собственная квартира, я часто езжу за границу. О чем тут говорить? Я не нуждаюсь в деньгах. С 14 лет я сама зарабатываю себе на жизнь. А мне говорят, что я ищу спонсора. Я не оставлю это просто так. Не хочу, чтобы мое имя очернили. Молчать не стану", – заявила модель.