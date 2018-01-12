Взбесившаяся Шурыгина публично наорала на мужа-тихоню

Диана Шурыгина высказалась относительно освобождения своего насильника Сергея Семенова. Причем сделала это настолько эмоционально, что ее начал успокаивать супруг. Но и ему досталось от разволновавшейся девушки.

На встречу с журналистами Диана Шурыгина пришла вместе с супругом, оператором Первого канала Андреем Шляниным. Перед интервью он долго "поправлял свет", дескать "теплый дает тень, могут быть блики" и даже сам заботливо повесил ей радиомикрофон.

У представителей СМИ ясно обрисовалась форма отношений пары, когда Шурыгина через весь зал крикнула мужу: "Андрей, мне нужен чай с лимоном!" Буквально через пару минут чайник с ароматным напитком оказался рядом с ней. Диана пояснила: у нее температура и болит горло.

О досрочном освобождении Сергея Семенова девушка высказалась весьма эмоционально: "Я считаю, это несправедливо. Год! Он отсидел всего год! Это мало. Он ничего не осознал. Он злой человек. Сидит там, как царь, говорит: "Вот я хотел стать священником, вот меня оболгали". Я доказала, что я была права. Его осудили. И тут он выходит. Всего год!"

Шурыгина высказала мнение, что к насильникам нельзя применять мягких наказаний. "Это очень страшный человек. Злой. И его семья злая. Я считаю, что он должен пойти работать в детский дом. Должен приносить какую-то пользу. Должен научиться общаться с людьми и быть добрее", – заявила Шурыгина.

В тот момент, когда Диана эмоционально высказывалась о Сергее, к ней подошел муж и о чем-то долго и обстоятельно говорил ей на ухо. "Андрей, отстань! Я сама знаю, что мне сказать", – цитирует вскрик Дианы Шурыгиной "360". Тот с улыбкой ее остановил и попытался успокоить, но не тут-то было.

"Вечно мне советуешь", – проворчала Диана. Затем вскочила и усадила Андрея на свой стул. "Вот садись и говори. Понял? Садись и говори", – уже без злобы, но с улыбкой предложила Шурыгина.

Отметим, что в социальных сетях уже прокомментировали этот инцидент. В частности, пользователи в очередной раз обругали Диану Шурыгину за несдержанность и пожалели ее супруга Андрея Шлянина. А кое-кто даже назвал его тихоней за кроткий нрав.