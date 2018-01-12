Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации
В ноябре 2017 года Евгения Власова оказалась в реанимации. Восемь лет назад артистка боролась с раком, перенесла операцию и курс химиотерапии. Однако из-за хирургического вмешательства у Евгении образовались спайки и непроходимость кишечника. Врачи вытащили Власову буквально с того света, проведя ей срочную операцию.
Сейчас певице лучше. "Как я себя чувствую? Как человек, который всегда командовал своей жизнью, а теперь понимает, что кто-то командует моей жизнью. Я думала, что вести здоровый образ жизни, пить воду, не курить, гулять, не общаться с плохими людьми... Я думала, этого достаточно, чтобы избежать каких-то моментов в жизни, очистить свое поле. Я считала, этого достаточно. Эти события, я уверена, не просто так происходят", – высказалась Евгения.
Артисты оказали поддержку Власовой. По словам певицы, первой ей позвонила Светлана Лобода, хотя они никогда не были подругами. "Когда впервые была операция, она спросила, что надо. Я говорю ей: "Не надо ничего. Подари мне просто мандариновое дерево". И она подарила. И в этот раз она просто упрямо... Я говорю: "Светлана, не стоит". А она говорит: "Жень, я хочу". Она помогла финансово", – приводит слова артистки Viva.
Не остались в стороне Константин Меладзе и Виктор Павлик, а также Андрей Данилко, прославившийся благодаря образу эпатажной проводницы Верки Сердючки. "Было очень приятно. Вы не представляете. Я лежу с закрытыми глазами, и тут раздается звонок. Это тот же Константин Меладзе. Я очень люблю его как гения, как человека. Меладзе не остался в стороне, он помог финансово. Звонил Андрей Данилко, веселил меня. Это лучшее, что может случиться с человеком в реанимации, – звонок Андрея Данилко", – рассказала Евгения Власова.
Напомним, в 2009 году у артистки диагностировали онкологическое заболевание. Вскоре певице сделали операцию и провели курс химиотерапии в связи с обнаруженной злокачественной патологией шейки матки. Интересно, что когда-то Евгения Власова рассказывала, что считает причиной своего недуга глубокие душевные обиды на мужчин.
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