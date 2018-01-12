Известный ведущий умер от рака легких

Эксклюзив Интервью Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан Семенов и Шурыгина всех обманули Дом-2

Выбор читателей

68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Голую обделавшуюся Аршавину вышвырнули из самолета
Близких Табакова лишили надежды
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
партнеры
Пятница 12 января
Лента новостей
12:53
NASA пролетело сквозь туманность Ориона (видео)
12:53
Жена Павла Мамаева превратилась в скелет
12:46
Пьяный россиянин погиб под колесами автомобиля на Шри-Ланке
12:24
Россиян предупредили о вспышке смертельного свиного гриппа
12:18
Никита Белых срочно госпитализирован
12:04
Домработница украла из квартиры москвички $236 тысяч
11:42
Украинский политолог с позором сбежал со съемок шоу "России 1"
11:07
Умирающая от рака жена "Ивана Бровкина" потеряла надежду
10:49
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:47
"ЕР" готова преодолеть вето Совфеда по вопросу контактной притравки
10:19
Найден способ остановить старение мозга
10:16
Под Москвой рядом с магазином заложили пятикилограммовую бомбу
10:09
Пять главных плюсов лазерной коррекции зрения
09:53
Pевнивец перерезал горло жене от уха до уха под Москвой
09:47
Влюбленные толстяки 11 лет худели ради первого секса
09:39
Киев нелепо оправдался за сбежавших в Польшу украинцев
09:15
Отрубивший жене руки ревнивец умоляет дождаться его из тюрьмы
09:01
Раскрыта загадка тайной комнаты пирамиды Хеопса
08:38
Жительница Подмосковья требует наказать соседей за громкий секс
08:32
Меркель вынуждают пойти против Путина
08:06
Елена Корикова выйдет замуж
21:58
На МКАД случилась огненная авария (видео)
21:52
Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
21:51
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
21:32
Назовите Вашу любимую актрису
20:54
К чему снится рыба
20:46
Нефть показала головокружительный рост
20:24
Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко
20:23
Половину состава знаменитого футбольного клуба выкосила шаурма
19:46
Молодая жена Краско поставила точку в грязном скандале с изменой
19:13
Беременная Рапунцель из "Дома-2" нуждается в медицинской помощи
19:00
Дана Борисова прошла точку невозврата
18:38
Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
18:36
В московском метро случилось ЧП
18:04
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой
17:58
"Мосреалстрой" продал около трех тысяч квартир за 2017 год
17:58
Известный певец станет отцом в девятый раз
17:27
Страстный Джигурда расцеловал Бузову под юбкой
17:25
В Москве строятся 80 километров линий метро
16:57
Кому достанутся 32 миллиона Михаила Державина
16:54
Завершен монтаж моста через реку Городнянку в Домодедово
16:51
Весенний приоритет Думы стоит 9 триллионов рублей
16:49
Высоцкая в купальнике показала свое "безобразие"
16:42
В Москве две женщины пытались продать девочку в сексуальное рабство
16:39
Интимные видео знаменитой певицы утекли в Сеть
16:11
Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
16:01
Групповой секс за рулем иномарки закончился массовой аварией (видео)
15:39
Молодая жена Краско о скандале с изменой: Ничего плохого не вижу
15:36
Как числа управляют судьбой
15:35
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
15:29
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
14:51
Что пугает россиян в сексе
14:47
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
14:42
Москвич избил родителей после отказа содержать его
14:34
Специалист раскрыл причину чудовищного уродства Волочковой
14:25
Месси унизил победившего рак футболиста
14:10
В небе над Тверью перед приездом Путина появился нимб
14:09
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
14:00
Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз
13:57
Как похудеть от солнца
13:51
На Украине придумали неожиданный способ насолить России
13:46
Охранник сломал челюсть укравшему водку покупателю
13:45
Народ позавидовал красоте и успеху дерзкого майора полиции
13:33
Эксперт о состоянии Собчак: Ксюша в живых не останется
13:30
Соловьев бросил вызов главе Первого канала
13:17
Попавший в грязный гей-скандал "любовник" Баскова бросился в океан
13:09
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
12:51
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
12:50
Московские школьники объявили забастовку
12:47
Как использовать промокоды и получать скидки
12:32
Семенов и Шурыгина всех обманули
12:28
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
12:17
Безработный житель Подмосковья пырнул друга ножом ради ноутбука
12:07
Ведущие политического шоу на "России 1" возмутили отдыхом в Европе
12:06
Шурыгина вступит в контакт со своим насильником перед Малаховым
12:02
Кого стюардессы тайно называют гламурным быдлом
11:58
Как саудиты заманивают к себе одиноких женщин
11:50
Ольга Бузова покидает Россию
11:48
В Москве грабители в масках напали на цветочную лавку
11:24
Астрономы устроили прогулку по Млечному Пути
11:22
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро
11:22
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
11:14
Обделавшаяся Аршавина заболела после скандала в самолете
11:08
Под Москвой электричка насмерть сбила молодого мужчину
10:45
Друг сдал Панина с потрохами
10:29
Пелагея убила народ своим видом
10:28
Найдено простое средство для борьбы с раком
10:10
Психопат столкнул пассажирку метро под поезд (видео)
10:10
В Москве у пенсионера украли $400 тысяч
09:59
Назван самый безопасный автомобиль
09:47
Женщина раскрыла секрет ставшего отцом Малахова
09:44
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
09:39
На севере Москвы автомобиль насмерть сбил перебегавшую дорогу девушку
09:24
В жутком ДТП под Новосибирском погибли шесть человек
09:18
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ
09:05
Отсутствие секса убивает здоровье
09:05
Рики Мартин вышел замуж за сирийца
08:59
В центре Москвы сгорел ресторан
08:32
Европа указала попрошайке Порошенко его место
08:28
Дочь Кончаловского похудела на 30 килограммов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вдова раскрыла подробности смерти Державина
Новый пенсионер о Цымбалюк-Романовской: Ничего ей уже не поможет!
Лопырева оправдалась за грязное фото голого Чумакова
Цымбалюк-Романовская на грани жизни и смерти
"Любовник" Баскова отомстил болтуну Солнцеву
Исхудавшую Цымбалюк-Романовскую невозможно узнать
Шоу-бизнес

Известный ведущий умер от рака легких

Виктор Топаллер. Фото: wikipedia.org
Известный ведущий и журналист Виктор Топаллер скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Именитые друзья выразили свои соболезнования.
прочитано 10089 раз

Журналист, режиссер и ведущий Виктор Топаллер, работавший в крупных русскоязычных изданиях Израиля и США, умер в среду, 10 января, в Нью-Йорке. Однако отечественные журналисты узнали об этом лишь сейчас. Топаллеру было 59 лет. Причиной смерти стал рак легких, который у него обнаружили несколько месяцев назад.

ПО ТЕМЕ

Корчевников заявил о борьбе Фриске с раком

Бородина борется с раком

"Это был очень светлый, честный, бескомпромиссный и бесконечно талантливый человек. В течение получаса, пока наша семья приходила в себя, мы стали получать большое количество звонков и сообщений – новость распространилась мгновенно и многих буквально шокировала", – цитирует сына Топаллера Алексея ТАСС.

О скончавшемся журналисте и телеведущем, который на протяжении 17 лет вел авторскую передачу, общаясь с разными известными людьми, высказались многие отечественные звезды. Радиоведущая Ксения Ларина на своей страничке в соцсети написала: "Ушел Виктор Топаллер. Последний год жизни был у него тяжелейший, болезнь накрыла его вслед за передрягами на работе. Мы с Виктором так и не встретились, но в Facebook часто переписывались, вели долгие ночные беседы о профессии, о людях, с которыми сводила судьба, об Америке, о политике... С ним было ужасно интересно и как-то очень тепло, словно мы знаем друг друга давно".

Юморист Ефим Шифрин был лично знаком с Топаллером. На своей страничке в Instagram артист опубликовал совместное фото с телеведущим и сообщил: "Мне было трудно разговаривать с Виктором в последнюю нашу встречу, так разошлись наши идейные пути. Но я живу другими воспоминаниями: мокрой ночной Москвой и жаркой улочкой Тель-Авива, где однажды неожиданно встретил его, нашими давними попойками и похождениями, первыми афишами и спектаклями, долгими гастролями и возвращением домой... И эти воспоминания со мной, доколе я буду жить. Доколе я буду хоть что-то соображать и помнить..."

Автор: Наталья Аряева12 января 2018, 08:20

комментарии

Политика

Путин щелкнул по носу вороватого Порошенко
Оплеванная Собчак пожаловалась на насилие
Москва жестко ответила на ракетные угрозы Киева
Володин обозначил Госдуме направления работы

Шоу-бизнес

Киркоров заразил костлявую Джоли
Самбурская объяснила уход из семьи
Верка Сердючка веселила больную раком певицу в реанимации
Беременная Рапунцель из "Дома-2" выложила фото в нижнем белье

Проишествия

Кровавое избиение жены хоккеиста "Авангарда" возмутило россиян
Молодая мать вгрызлась в пенис своему насильнику
Онколог убил ненавистного зятя инъекцией в бедро
Психопат столкнул пассажирку метро под поезд (видео)

Lifestyle

Назовите Вашу любимую актрису
Актера Сергея Степанченко откачивали в театре
Труп Шаинского три недели прячут в морозилке
Украинский канал разгромили за защиту сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Ольга Бузова покидает Россию

Поющая ведущая сделала важное объявление
Шоу-бизнес

Фадеев рассказал о свадьбе с Наргиз

Музыкальный продюсер расставил точки над i
Гороскоп

Елена Корикова выйдет замуж

Супругом актрисы станет творческий человек
Шоу-бизнес

Известный ведущий умер от рака легких

Знаменитости выразили свои соболезнования

Гороскоп

Елена Корикова выйдет замуж
Кабаева идет по лестнице с золотыми ступеньками
Дана Борисова прошла точку невозврата
Специалист рассказал о болезни Пугачевой

Фоторепортажи

Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости
Аршавин променял жену на сексуальную модель
Каким запомнится актер Михаил Державин
Беременная Кейт Миддлтон покорила своим видом после обнажения

Спорт

Серена Уильямс испытывает мучения после свадьбы с армянином
Месси унизил победившего рак футболиста
Боксера Ковалева признали предателем за видео с солдатами ВСУ
Утопивший Россию Макларен оказался прихвостнем США

Регионы

Безумные регионы: обидчивый россиянин изрубил собутыльника бензопилой
Убивший сына из ревности к жене-следователю умер в СИЗО
Сумасшедший экстремал прыгнул с балкона высотки (видео)
Отец-педофил четыре года насиловал подростка
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru