Расчетливая Шурыгина рвется повторить секс-скандал с насильником

Скандально известная жертва изнасилования Диана Шурыгина рассказала журналистам о своих мыслях по поводу выхода на свободу ее обидчика. Девушка призналась, что сделала бы это еще раз.

В разговоре с прессой Диана Шурыгина заявила, что без всякого сомнения повторила бы ту страшную историю, произошедшую два года назад. "Я совершенно не жалею о такой славе. Я задумывалась, если перевернуть время. И вернуться на два года, когда все произошло, я бы поступила точно так же. Точно так же. Я считаю, что Семенов в колонию попал заслуженно. Он виноват. Я бы не встретила мужа", – приводит слова Шурыгиной телеканал "360".

Вполне возможно, к такому решению девушку подтолкнуло то, что ее родители до сих пор не могут оправиться от последствий скандала: им продолжают поступать угрозы, и они все еще испытывают трудности при устройстве на работу. "Они не могут устроиться на работу до сих пор, я из-за этого страшно переживаю, думаю, как им помочь", – призналась Диана.

Видимо, девушке приходится обеспечивать родных, а так как скандальная история уже всем надоела и поток денег и внимания сильно оскудел, Шурыгина начинает задумываться о повторении подобной истории. Напомним, по информации некоторых СМИ, участие в нескольких выпусках программы "Пусть говорят" с Андреем Малаховым принесло девушке около миллиона рублей.

Согласно информации телеканала "360", насильник решил не отставать от Шурыгиной и начал активно зарабатывать деньги, которые проплыли мимо, пока он находился в колонии. За короткое интервью по телефону молодой человек потребовал от журналистов 40 тысяч рублей. Кроме того, за первый публичный комментарий после выхода на свободу, по информации Telegram-канала Selfie Magazine, Сергей Семенов получил от паблика Mash 50 тысяч рублей.