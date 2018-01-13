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Полуголую Бузову застали на яхте с известным ведущим

Ольга Бузова Фото: Instagram/buzova86
Ольга Бузова развлеклась на яхте с Тимуром Батрутдиновым. Звезды ТНТ выложили в соцсети совместное видео.
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На записи Тимур говорит, что у него нет романа с Ольгой, в этот момент сама Бузова появляется в кадре и просит его "намазать спинку". "Да, дорогая, конечно", – отвечает Батрутдинов, целует звезде "Дома-2" руку и убегает, скорее всего за кремом.

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Оставшись одна Ольга демонстрирует новый купальник, загадочно улыбается в камеру, после чего кричит: "Быстрее". Издалека слышится: "Ага".

Поклонникам звезд ТНТ очень понравился ролик. Они единогласно одобрили потенциальную пару. "Было-бы здорово если-бы вы с Олей были в месте", "Батруха, это твой шанс может эта твоя вторая половинка", "Ну наконец нашла достойного", "Хорошая была бы пара😍, смотритесь вместе отлично и думаю, подходить друг другу", – заявили фанаты Бузовой и Батрутдинова (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Как писали Dni.Ru, Ольга Бузова проводит отпуск в Таиланде. На курорте она пробудет несколько дней, вплоть до своего дня рождения. Об этом сообщила сама звезда "Дома-2".

Автор: Алёна Нестерова13 января 2018, 15:13
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