Диану Шурыгину обвинили в оказании секс-услуг

Друг Сергея Семенова, оказавшегося в тюрьме по обвинению в изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал темные подробности жизни юной красотки. По его словам, девушка с 14 лет профессионально оказывала секс-услуги.

История Дианы Шурыгиной и Сергея Семенова, которого та обвинила в изнасиловании, прогремела на всю страну. В итоге юная красотка стала настоящей звездой экранов и смогла найти себе спутника жизни, а молодой человек был осужден на восемь лет. Позднее срок ему сократили до трех лет. Недавно парня условно-досрочно освободила, так что в заключении он пробыл немногим больше года.

Насильника Дианы Шурыгиной встречали родные и близкие. Среди них был и Илья Анищенко, который решил помочь молодому человеку и начал собственное расследование. "Можно сказать, именно в день освобождения состоялось наше с ним знакомство. До этого общались только через его родных, которые за год превратились в близких мне людей", – цитирует StarHit Анищенко.

Мужчина работает пролайфером – по речи и поведению человека он определяет, лжет тот или говорит правду. Илья Анищенко решил провести собственное расследование той нашумевшей истории и, как он утверждает, сумел найти весьма темные факты из биографии Дианы Шурыгиной.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Янв 12, 2018 at 4:09 PST

"Она была проституткой с 14 лет. Родители знали об этом и брали процент, а "крышевал" ее брат Натальи, мамы Шурыгиной, который работал начальником Управления уголовного розыска одного из районов Ульяновска", – рассказал Анищенко. По его словам, ему даже удалось найти клиентов юной красотки, которым та оказывала различные услуги.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Авг 9, 2017 at 7:00 PDT

Анищенко готов и дальше помогать Сергею Семенову. Он надеется, что правда обязательно всплывает, возможно – на одном из многочисленных телешоу, куда зовут молодого человека. "Думаю, что где-то он все-таки выступит. А почему нет? История должна получить резонанс. Он так долго молчал", – заметил Анищенко.

Публикация от Диана Шурыгина (@shurygina_diana555) Июл 8, 2017 at 12:42 PDT

Пролайфер подчеркнул, что молодой человек не намерен мстить, а просто хочет жить дальше. "Он мечтает восстановиться в университете и получить образование", – подчеркнул Илья Анищенко.