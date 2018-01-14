Малахов шокировал Шурыгину подлостью
"Я не думала, что Андрей и его команда опустятся до такого уровня", – призналась Диана Шурыгина, отвечая на вопросы редакции Dni.Ru в своем телеграм-канале. Юная красавица, впрочем, с пониманием относится к тем, кто поддерживает Сергея Семенова.
По всей видимости, ее возмущает тот факт, что молодому человеку предоставят экранное время для того, чтобы оправдать себя и изложить свою версию произошедшего на всю страну. "Ну ладно в комнате между собой обсудить и поддержать парня, написать ему письмо. Но выдавать в массы, что он ни в чем не виноват, идти против решения суда, это подло и низко я считаю", – заметила Диана Шурыгина.
"Эта история получила широкую огласку, о чем думают сами органы, отпуская насильника несовершеннолетней девочки через год с лишним домой и на телевидение в Москву, к чему они призывают? Давайте ребят, насилуйте малолеток, если они смогут доказать вину, то посидите годик, еще и прославитесь! Куда катится этот мир?!", – заключила юная красавица.
Напомним, Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, отбыв в колонии чуть больше года.Изначально за изнасилование Дианы Шурыгиной его приговорили к восьми годам заключения. Позже этот срок был сокращен до трех лет. Сам насильник Дианы Шурыгиной после освобождения рассказал, что хочет восстановиться на учебе или поступить в другой вуз, а также найти работу.
Девушка работала путаной с 14 лет, уверен друг отсидевшего за изнасилование Сергея Семенова
Певица прочитала стихотворение, в котором призвала "не брать чужого"
С собой семья артиста взяла только то, что поместилось в машину
певец рассказал о прошлом и о своих планах на будущее