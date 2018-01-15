Напавшего на бывшую жену Малинина Шепелева назвали овчаркой

Бывшая супруга певца Александра Малинина Ольга Зарубина эмоционально высказалась о Дмитрии Шепелеве, гостьей шоу которого недавно стала. По ее мнению, телеведущий все время на нее нападает.

Недавно в студии передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле" появилась некогда популярная певица Ольга Зарубина. На шоу ей пришлось встретиться с мужем сводной сестры и ее дочерью. Артистка, в последнее время более известная разборками с экс-супругом Александром Малининым, чем новыми песнями, пожаловалась на ведущего Дмитрия Шепелева.

"Шепелев все время на меня нападает. Мне даже мои поклонники на днях сказали: "Он, как овчарка, без конца на Вас бросается!" Так и есть. Хотя я никогда в жизни ему плохого не делала. Ни разу с ним не пересекалась и ничего плохого о нем не говорила. Его позиция очень агрессивная: он мне даже слова не дает сказать!" – цитирует Ольгу Зарубину Sobesednik.

После съемок шоу в жизни артистки случилась беда. Мать певицы упала и сломала шейку бедра. "Мама живет у меня дома. К сожалению, сейчас она чувствует себя не очень хорошо. На днях села на край стула и упала. Сломала шейку бедра, перестала ходить, лежит в постели. Я очень за нее переживаю", – поделилась своими волнениями певица.

Зарубина намерена положить мать в больницу в самое ближайшее время. "Из-за перелома она сильно ослабела. Плюс ко всему у нее из-за возраста – потеря памяти, она заговаривается. Наверное, придется нанимать сиделку, потому как одна я не справлюсь. На днях у меня были концерты. Отменить их не могла, потому что на них продали билеты. Пришлось оставить ее одну. Уезжала из дома, а у самой сердце кровью обливалось: как она там одна?" – задала риторический вопрос артистка.