Изнасилованная Шурыгина проболталась о семейной жизни

Специально для Dni.Ru скандально известная знаменитость дала большое интервью, которое мы публикуем без купюр. Сегодня – очередная часть.



Поклонникам Дианы Шурыгиной интересно узнать, как ее муж, оператор Первого канала Андрей Шлягин относится к скандальной славе своей благоверной. "Андрей – это моя поддержка во всем, мы с ним друг друга очень любим и никакие события на нашей личной жизни не отражаются", – ответила Шурыгина на своем официальном Telegram-канале. Андрею все равно, что случилось с Дианой до него. Главное, что они счастливы и любят друг друга, а людям только дай возможность почесать языками.

Ранее на том же ресурсе Диана ответила на вопрос, что сказала бы сегодня Сергею Семенову, который сел за ее изнасилование, если бы они встретились тет-а-тет, без камер и пафоса. "Я бы спросила у него, раскаялся ли он, осознал свою ошибку? Я, правда, надеюсь, что осознал, а в массах, само собой, он говорит, что и осознавать нечего, ведь тогда все отвернутся от него – возможно, даже родная мать", – призналась Диана.

Интересно, что в очередном выпуске программы "Пусть говорят" на Первом канале ожидается развязка громкой истории. Диане Шурыгиной представится возможность встретиться со своим насильником в студии. Но готова ли она к этому?

Напомним, Сергей Семенов получил условно-досрочное освобождение, отбыв в колонии чуть больше года. За изнасилование Дианы Шурыгиной его приговорили к восьми годам заключения, позже срок был сокращен до трех лет. После освобождения Семенов рассказал, что хочет восстановиться на учебе или поступить в другой вуз, а также найти работу.